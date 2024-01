O Milan se classificou nesta terça-feira (2) para as quartas de final da Copa da Itália depois de vencer o Cagliari por 4 a 1 em casa no estádio de San Siro.

Dois gols do atacante bósnio Luka Jovic no primeiro tempo (29' e 42') encaminharam a classificação para a fase seguinte, antes do ponta marfinense Chaka Traoré (50') e do português Rafael Leão (90'+1) aumentarem a vantagem. O lateral-esquerdo brasileiro Paulo Azzi (87') diminuiu para os visitantes.

Numa competição em que Inter de Milão e Napoli já foram eliminados, os 'rossoneri' são, juntamente com a Juventus, um dos favoritos a conquistar a 'Coppa'.

A equipe de Turim vai disputar uma vaga nas quartas de final na quinta-feira às 17h (horário de Brasília) contra a Salernitana.

--- Jogos das oitavas de final da Copa da Itália:

Terça-feira, 5 de dezembro de 2023

(+) Lazio - Genoa 1 - 0

Quarta-feira, 6 de dezembro de 2023

(+) Fiorentina - Parma 2 - 2 (4 a 1 nos pênaltis)

Terça-feira, 19 de dezembro de 2023

Napoli - (+) Frosinone 0 - 4

Quarta-feira, 20 de dezembro de 2023

Inter de Milão - (+) Bologna 1 - 2 (após prorrogação)

Terça-feira, 2 de janeiro de 2024

(+) AC Milan - Cagliari 4 - 1

Quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 (horário de Brasília)

14h: Atalanta - Sassuolo

17h: Roma - Cremonese

Quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 (horário de Brasília)

17h: Juventus - Salernitana

(+): classificados para as quartas de final

