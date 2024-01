O navio de guerra iraniano Alborz entrou no Mar Vermelho através do estratégico estreito de Bab al Mandab, informou nesta segunda-feira (1º) a agência de notícias Tasnim, em um momento de alta tensão nesta importante via marítima.

"O destróier Alborz entrou no Mar Vermelho [...] passando por Bab al Mandab", o estreito que separa o Chifre da África da Península Arábica, indicou a Tasnim, sem especificar os motivos desta movimentação.

A agência acrescentou que a frota naval do Irã tem operado na região "para garantir a segurança das rotas marítimas, repelir os piratas, entre outros motivos, desde 2009".

No início de dezembro, os Estados Unidos criaram um grupo de trabalho naval multinacional para o Mar Vermelho após uma série de ataques com mísseis e drones por parte dos rebeldes huthis do Iêmen, aliados de Teerã, contra navios mercantes, fazendo com que as companhias transportadoras parassem de transitar pela área.

Os huthis afirmam que os ataques foram em solidariedade aos palestinos na Faixa de Gaza, onde Israel está lutando contra o grupo islamista Hamas.

Segundo a Câmara Internacional de Navegação (ICS, na sigla em inglês), 12% do comércio mundial passa pelo Mar Vermelho.

Nesta segunda, o secretário de Defesa do Reino Unido, Grant Shapps, disse que seu país estava "disposto a tomar medidas diretas" contra os huthis "para dissuadir as ameaças à liberdade de navegação no Mar Vermelho".

Os Estados Unidos acusam o Irã de estar "profundamente envolvido" nos ataques huthis.

O Irã, em contrapartida, nega essas acusações e afirma que os rebeldes huthis agem por conta própria.

rkh/mz/dcp/hkb/meb/eg/rpr