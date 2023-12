O prefeito de Nova York, Eric Adams, adotou novas medidas para conter a constante chegada de ônibus com imigrantes enviados pelo governador republicano do Texas, no último episódio de uma batalha central na campanha para as eleições presidenciais de 2024.

O tema tem grande relevância política nos Estados Unidos, onde os republicanos, liderados pelo ex-presidente Donald Trump, mas também democratas como Adams, acusam o governo de Joe Biden de inação para regular a imigração proveniente do México.

O secretário de Estado, Antony Blinken, viajou em caráter de urgência na quarta-feira para a Cidade do México para tentar encontrar soluções para o problema.

Nas últimas semanas, cerca de 10 mil pessoas por dia tentam cruzar ilegalmente a fronteira sul dos Estados Unidos, quase o dobro do período anterior à pandemia de covid-19.

Uma caravana de milhares de migrantes partiu no domingo do sul do México para tentar chegar aos Estados Unidos.

"Apenas na semana passada, 14 ônibus cheios de migrantes chegaram vindos do Texas, a maior quantidade registrada em uma única noite, além de centenas de migrantes que chegaram naquele dia por outras rotas de transporte", destacou o prefeito de Nova York, que emitiu um decreto de emergência na quarta-feira.

A megacidade, com 8,5 milhões de habitantes, que acolheu ondas de imigrantes ao longo de sua história, viu chegar "mais de 161.500 solicitantes de asilo" desde a primavera no hemisfério norte de 2022, dos quais mais de 68 mil continuam recebendo apoio da cidade, segundo a prefeitura.

Nova York abriu ou designou 214 locais, na grande maioria hotéis requisitados, para abrigar imigrantes em caso de emergência.

Essas chegadas são resultado de uma política implementada por Greg Abbott, governador republicano do Texas, na fronteira com o México, que alugou ônibus ou aviões para enviar dezenas de milhares de imigrantes para cidades controladas pelos democratas.

De acordo com o decreto emergencial de Adams, as empresas devem notificar a cidade com pelo menos 32 horas de antecedência sobre a hora e a chegada dos ônibus fretados para transportar migrantes, e essas chegadas devem ocorrer no mesmo local no centro de Manhattan e em horários específicos, entre 08h30 e 12h00 de segunda a sexta-feira.

"Estamos dizendo às empresas para 'não serem cúmplices' das ações do governador Abbott", destacou Adams.

Ele afirmou que não se trata de "penalizar" os imigrantes, mas de advertir as empresas de transporte de que estão sujeitas a multas e ações legais se não cumprirem as novas regras.

O vereador se reuniu na quarta-feira com seus colegas democratas das cidades de Chicago e Denver para pedir novamente ajuda ao governo federal.

Em 15 de dezembro, a governadora democrata do Arizona, Katie Hobbs, acusou Biden de "se recusar a fazer o seu trabalho" diante do aumento de imigrantes em sua fronteira.

