A Marinha da Índia anunciou a mobilização de três navios de guerra e um avião de reconhecimento no Mar da Arábia para "manter uma presença de dissuasão", após uma série de ataques a navios comerciais na região.

Três destróieres e um avião P8I de patrulha marítima foram enviados em resposta à "recente onda de ataques no Mar da Arábia", afirma um comunicado divulgado na segunda-feira à noite.

No sábado, um navio-tanque com produtos químicos foi atacado perto da costa indiana com um drone lançado do território iraniano, segundo o governo dos Estados Unidos.

O Irã negou a acusação.

Nas últimas semanas, vários ataques com drones e mísseis foram registrados no Mar Vermelho, reivindicados pelos rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, que afirmam atuar em solidariedade com os palestinos de Gaza.

O navio atacado no sábado, o MV Chem Pluto, com bandeira da Libéria e que pertence a uma empresa japonesa, estava ancorado diante do porto de Mumbai nesta segunda-feira.

"A análise da zona de ataque e dos destroços encontrados no navio apontam para um ataque com drone", afirmou a Marinha indiana.

Os ataques a navios comerciais na zona obrigaram as principais empresas de transporte marítimas que operam nesta região estratégica, entre a Europa e a Ásia, a adotar rotas mais longas e caras para garantir a segurança.

bur-pjm/sco/ah/avl/zm/fp