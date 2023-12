PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa da Ucrânia com as áreas controladas pelas forças ucranianas e russas, em 21 de dezembro às 17h (Bras.). (90x105 mm) - Atualização disponível

* Israel-palestinos-conflito:

1/ Distribuição da população da Faixa de Gaza segundo o nível de segurança alimentar atual e projetada, segundo dados da Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar. publicados em 21 de dezembro de 2023. (89x55 mm) - Disponível

2/ análise das imagens de satélite com a presença militar israelense em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza. (180x188 mm) - Disponível

* Armênia-Azerbaijão-conflito-diplomacia-ONU-política:

1/ Mapa da Armênia e do Azerbaijão com localização dos territórios controlados por cada país. (135x115 mm) - Atualização disponível

2/ Mapas da Armênia e do Azerbaijão com as zonas controladas por cada país ou região e evolução desde o fim do período soviético. (180x96 mm) - Atualização disponível

Contato: Maria-Cecilia.Rezende@afp.com - http://www.afpforum.com/AFPForum