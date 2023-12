Cinco pessoas, inclusive uma menor de 15 anos, foram mortas em uma comunidade indígena da etnia nasa no município colombiano Santander de Quilichao (sudoeste), informaram autoridades locais nesta sexta-feira (22).

Por volta das 04h, homens armados invadiram a casa do professor Jhon Freiman Ramos e atiraram em toda a sua família. Além do professor, morreram sua esposa, Yisel Menza, e uma filha menor de idade, Jelen Ramos, informou, em nota, a Associação de Cabildos Indígenas do Norte do Cauca.

Pouco depois, dois homens foram assassinados em uma casa próxima, acrescentou.

"Para nós, a situação é muito delicada. Nesta área já tivemos, nos últimos quatro anos, situações contra a vida de líderes comunitários indígenas, professores e bens sociais no setor. Fazemos um apelo para que os crimes sejam esclarecidos", disse à Blu Radio a prefeita de Santander de Quilichao, Lucy Amparo Guzmán.

Na região atuam dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que rejeitaram o acordo de paz de 2016.

Os massacres - definidos pela ONU como o homicídio de três pessoas indefesas em um mesmo local - deixaram 300 vítimas em 93 casos este ano no país, segundo a ONG Indepaz.

O governo do presidente Gustavo Petro, o primeiro de esquerda da Colômbia, pretende extinguir por completo o último conflito armado interno do continente, mediante negociações de paz ou benefícios penais aos grupos de narcotraficantes que aceitarem desmontar o negócio "pacificamente".

No entanto, sua política chamada de "Paz Total" ainda não conseguiu deter a espiral de violência no país após o acordo de paz com as Farc.

O governo negocia com o Estado-maior Central, principal grupo dissidente desta guerrilha que atua na região, com o qual acordou um cessar-fogo desde janeiro.

