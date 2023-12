Pelo menos 12 pessoas, incluindo socorristas, ficaram feridas nesta sexta-feira (22) no ataque de um drone da Ucrânia em Donetsk, grande cidade no leste do país sob controle de Moscou, anunciaram as autoridades da ocupação.

"O lançamento de um projétil por um drone no distrito de Kirov, da capital regional, deixou 12 feridos hoje", informou Denis Pushilin, que lidera a ocupação na região de Donetsk e na cidade homônima, por meio do Telegram.

Entre os feridos estão cinco socorristas e funcionários dos serviços municipais, esclareceu.

Segundo Pushilin, a cidade também foi alvo de tiros de artilharia ucraniana, que danificaram um prédio residencial e infraestruturas civis.

A cidade de Donetsk, que passou para o controle de separatistas pró-russos liderados por Moscou em 2014, é frequentemente bombardeada pelas forças ucranianas.

Donetsk é uma das cinco regiões parcialmente ocupadas pela Rússia, cuja anexação foi reivindicada por Vladimir Putin em setembro de 2022.

