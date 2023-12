Um gol do argentino Germán Pezzella na reta final permitiu ao Betis empatar em casa em 1 a 1 com o líder Girona, nesta quinta-feira (21), pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol.

Pezzella encontrou uma sobra na área e, aos 88 minutos, deixou tudo igual no placar, após o ucraniano Artem Dovbyk colocar os catalães na frente, aos 39 minutos.

Dovbyk marcou assim o seu 11º gol na temporada, mas não foi suficiente para o que seria uma nova vitória da equipe revelação do primeiro turno do campeonato espanhol.

O empate no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, quebra a série de três vitórias consecutivas do Girona no campeonato, que só perdeu um jogo nesta temporada, contra o Real Madrid.

O Girona soma agora 45 pontos, três a mais que o Real Madrid (2º, 42), que visita nesta quinta-feira o Alavés (15º). Em caso de vitória, o time da capital chegará ao primeiro lugar em pontos e superará o Girona graças a seu melhor saldo de gols.

Em outro jogo disputado nesta quinta-feira, a Real Sociedad (6ª) não passou de um empate sem gols fora de casa com o Cádiz (17º).

Na luta pelas vagas europeias, a vantagem da Real Sociedad sobre o Betis (7º) se manteve nesta quinta-feira nos três pontos devido aos respectivos empates.

--- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Terça-feira:

Rayo Vallecano - Valencia 0 - 1

Atlético de Madrid - Getafe 3 - 3

Granada - Sevilla 0 - 3

- Quarta-feira:

Barcelona - Almería 3 - 2

Athletic Bilbao - Las Palmas 1 - 0

Villarreal - Celta Vigo 3 - 2

- Quinta-feira:

Betis - Girona 1 - 1

Cádiz - Real Sociedad 0 - 0

Alavés - Real Madrid

Mallorca - Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Girona 45 18 14 3 1 42 21 21

2. Real Madrid 42 17 13 3 1 38 11 27

3. Barcelona 38 18 11 5 2 34 21 13

4. Atlético de Madrid 35 17 11 2 4 35 19 16

5. Athletic Bilbao 35 18 10 5 3 34 19 15

6. Real Sociedad 31 18 8 7 3 29 18 11

7. Betis 28 18 6 10 2 20 18 2

8. Getafe 26 18 6 8 4 24 23 1

9. Las Palmas 25 18 7 4 7 15 15 0

10. Valencia 23 18 6 5 7 19 22 -3

11. Rayo Vallecano 20 18 4 8 6 16 24 -8

12. Osasuna 19 17 5 4 8 19 26 -7

13. Villarreal 19 18 5 4 9 26 35 -9

14. Sevilla 16 17 3 7 7 23 24 -1

15. Alavés 16 17 4 4 9 14 23 -9

16. Mallorca 15 17 2 9 6 14 20 -6

17. Cádiz 15 18 2 9 7 14 24 -10

18. Celta Vigo 13 18 2 7 9 18 28 -10

19. Granada 8 18 1 5 12 20 40 -20

20. Almería 5 18 0 5 13 19 42 -23

