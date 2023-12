O grupo dinamarquês Ørsted, especializado em energias renováveis, anunciou nesta quarta-feira (20) que construirá o maior parque eólico marinho do mundo, o Hornsea 3, em frente à costa britânica.

"Ørsted tomou a decisão final de investimento no maior parque eólico offshore do mundo, o Hornsea 3, que terá uma potência de 2,9 GW (equivalente a quase três centrais de última geração) e que será concluído no final de 2027", disse o grupo em um comunicado.

Situado a 160 km da costa de Yorkshire, este parque eólico deve ter capacidade para fornecer eletricidade a mais de 3,3 milhões de lares.

Ørsted opera atualmente 12 parques eólicos marinhos no Reino Unido, incluindo os parques Hornsea 1 e 2.

Uma vez que as novas turbinas estejam em funcionamento, "a operação do Ørsted em Hornsea -incluindo os parques eólicos offshore Hornsea 1, 2 e 3- terá uma capacidade combinada de mais de 5 GW, o que o tornará o maior parque eólico offshore em serviço no mundo", destacou o grupo.

A energia eólica enfrenta dificuldades apesar das ambições dos europeus de multiplicar as fontes de energia limpas.

No Hornsea 3, as turbinas maiores e as sinergias com Hornsea 1 e 2 devem "representar custos de operação inferiores aos observados até agora", informou o grupo.

Ørsted também planeja construir na região o parque eólico Hornsea 4, cuja potência pode ser de 2,6 GW.

