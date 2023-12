PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Líder do Hamas em Gaza viaja ao Egito para negociar nova trégua

UE MIGRAÇÃO REFUGIADOS: UE aprova ampla reforma migratória

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Líder do Hamas viaja ao Egito para negociar novo cessar-fogo em Gaza

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, chegou nesta quarta-feira (20) ao Egito para negociações sobre um cessar-fogo em Gaza, depois que Israel anunciou que estaria disposto a aceitar uma nova pausa em troca da libertação de reféns.

(Israel conflito Palestinos refugiados transporte Egito, 920 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== UE MIGRAÇÃO REFUGIADOS ===

BRUXELAS:

UE aprova ampla reforma migratória

Após anos de negociações e de uma noite frenética, os eurodeputados e os representantes dos Estados-membros da União Europeia (UE) aprovaram nesta quarta-feira (20) uma ampla reforma do sistema migratório do bloco, que prevê um mecanismo de solidariedade obrigatória e controles mais severos.

(UE refugiados imigração migração, 720 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

QUITO:

Libertado 'são e salvo' ex-cônsul honorário do Reino Unido sequestrado no Equador

O ex-cônsul honorário do Reino Unido na cidade equatoriana de Guayaquil, Colin Armstrong, foi libertado "são e salvo", após ter sido sequestrado no sábado (16), em meio a uma onda de violência ligada ao tráfico de drogas, informaram as autoridades do país sul-americano nesta quarta-feira.

(Equador diplomacia polícia sequestro crime GB narcotráfico)

-- EUROPA

PARIS:

Aprovação de lei de migração gera crise governamental na França

A aprovação de uma polêmica lei de migração na França, apoiada pelo presidente Emmanuel Macron e pela extrema direita, provocou uma divisão importante na maioria governamental e levou à demissão de um ministro nesta quarta-feira (20).

(França lei governo parlamento imigração, 660 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- ÁSIA

JISHISHAN:

Sobreviventes do terremoto na China enfrentam frio glacial

Os sobreviventes do terremoto na China, que matou 131 pessoas conforme um balanço atualizado, estavam abrigados em barracas nesta quarta-feira (20), no momento em que uma onda de frio afeta o norte do país.

(China meteorologia emergência terremoto, 470 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- ÁFRICA

KINSHASA:

República Democrática do Congo tem eleições gerais de alto risco

As eleições gerais na República Democrática do Congo (RDC), consideradas de alto risco, começaram nesta quarta-feira (20), um pleito em que presidente, Félix Tshisekedi, enfrenta uma oposição fragmentada, em um clima político e de segurança muito tenso.

(RDCongo eleições, 550 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== ECONOMIA ===

LONDRES:

OPEP+, um cartel do petróleo que perde poder

Embora se observe há meses um corte na produção de petróleo bruto, os preços não sobem, o que leva a pensar que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus dez aliados da OPEP+ podem ter perdido parte de sua influência.

(Opep+ mercado)

=== SOCIEDADE, CULTURA E CIÊNCIA ===

ANTOFAGASTA:

Sol, vento e sais do deserto: a revolução energética do Chile contra as mudanças climáticas

No deserto do Atacama, o mais árido do mundo, localizado no norte do Chile, opera a única torre termossolar da América Latina, símbolo de uma revolução energética na luta contra as mudanças climáticas.

(Chile clima energia)

=== ESPORTE ===

MADRI:

Julgamento de Daniel Alves por acusação de estupro na Espanha é marcado para fevereiro

O jogador brasileiro Daniel Alves será julgado na Espanha de 5 a 7 de fevereiro por supostamente ter estuprado uma jovem em uma casa noturna de Barcelona no fim do ano passado, anunciou o tribunal de Barcelona nesta quarta-feira (20).

(Fbl Espanha justiça Brasil agressão, 410 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com