A Federação Mexicana de Futebol (FMF) anunciou nesta terça-feira (19) sua resolução de tornar públicas as decisões do VAR a partir do próximo Clausura-2024 da primeira divisão, que terá início no dia 12 de janeiro.

"Vamos tornar públicos os áudios do VAR a partir do próximo torneio com o objetivo de fortalecer a transparência das decisões de arbitragem", anunciou Juan Carlos Rodríguez, Comissário da FMF.

Esta decisão faz parte de uma série de ações contidas em um projeto denominado "Novo Modelo de Futebol Mexicano" que foi apresentado na Assembleia de Donos das 18 equipes que compõem a Liga MX.

"Queremos que nosso VAR possa unificar critérios e, assim, reduzir as constantes polêmicas", enfatizou Juan Carlos Rodríguez.

Os áudios dos árbitros de vídeo serão divulgados ao final de cada rodada, com o intuito de que os torcedores conheçam os motivos das principais decisões da arbitragem em cada partida.

O VAR da primeira divisão mexicana não dependerá mais dos lances utilizados pelas emissoras de televisão em suas transmissões. "Também vamos investir em uma melhor tecnologia visual para facilitar o trabalho do VAR", antecipou o comissário da FMF.

Da mesma forma, Juan Carlos Rodríguez anunciou que em breve a Comissão de Arbitragem terá funcionamento autônomo e independente da FMF "para que não haja mais dúvidas quanto às suas decisões".

str/ma/aam