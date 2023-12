O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, disse que sua relação com o atacante Kylian Mbappé é "perfeita", depois de o astro francês não ter comemorado ao marcar no jogo contra o Lille no último domingo e mostrar irritação contra o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões.

"Como sempre, uma relação perfeita", respondeu o treinador espanhol em entrevista coletiva nesta terça-feira (19), véspera do último jogo da equipe antes do Natal, contra o Metz, no Parque dos Príncipes.

"Sempre fomos muito próximos com Kylian. Ele faz piadas e está sempre sorrindo. Eu também gosto de brincar. Temos uma relação muito boa com os outros jogadores também", explicou.

Em Dortmund, na semana passada, no jogo decisivo para o PSG na Champions, Mbappé se mostrou insatisfeito depois da partida ao ver seus companheiros ficarem satisfeitos com o empate ao invés de buscar a vitória, que teria garantido o primeiro lugar do grupo.

Quatro dias depois, no empate em 1 a 1 com o Lille, o atacante exibiu um semblante sério durante toda a partida e não comemorou quando abriu o placar em uma cobrança de pênalti (66').

Perguntado sobre a carreira de Mbappé, que completará 25 anos nesta quarta-feira, Luis Enrique respondeu: "Espero que ainda tenha mais sucesso aqui, no PSG, e que possamos ajudá-lo. É fantástico e uma sorte tê-lo aqui".

"Suas estatísticas também são impressionantes. Espero vê-lo sempre no topo do futebol mundial", acrescentou.

