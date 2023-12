PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa da Ucrânia mostrando as áreas controladas pelas forças ucranianas e russas, em 17 de dezembro às 17h (Bras.). (90x105 mm) - Atualização disponível

* Israel-Palestinos-conflito: representação por idade e gênero dos 250 reféns identificados pela AFP, indicando se permanecen em cativeiro, se foram libertados ou assassinados. (90x109 mm) - Atualização disponível

* Iêmen-conflito-comércio-transporte-mar:

1/ Mapa com a trajetória e última posição conhecida do navio "Swan Atlantic", que sofreu um ataque com míssil no Mar Vermelho em 18 de dezembro de 2023. (89x95 mm) - Disponível

2/ Mapa-múndi com a densidade (horas/km2) de tráfego marítimo durante o mês de novembro de 2023. (89x96 mm) - Disponível

3/ Mapa do estreito de Bab al Mandeb localizando os incidentes, ataques, ameaças e disparos reportados pelos navios que transitam na costa do Iêmen, entre 19 de novembro e 18 de dezembro. (90x109 mm) - Disponível

* Chile-Constituição-política:

1/ Resultado do plebiscito constitucional no Chile do dia 17 de dezembro, com 99,7% das urnas apuradas. (45x63 mm) - Disponível

2/ Resultados dos diferentes plebiscitos constitucionais que aconteceram no Chile desde 1988. (90x85 mm) - Disponível

* CNorte-Forças-Armadas-defesa-CSul:

1/ Número de testes de mísseis lançados pela Coreia do Norte desde 1984, segundo dados da organização Nuclear Threat Initiative. (134x52 mm) - Disponível

2/ Ttipos de mísseis utilizados pela Coreia do Norte segundo o combustível sólido ou líquido utilizado. (89x120 mm) - Disponível

ECONOMIA

* Venezuela-diplomacia-energia-eleições-Guiana: comparação do custo da produção de um barril equivalente de petróleo na Venezuela e Guiana em 2023. (45x67 mm) - Disponível

SOCIEDADE/CULTURA/GENTE/CIÊNCIA

* EUA-espaço: fases do voo da missão não tripulada do foguete New Shepard da companhia espacial Blue Origin. O lançamento foi adiado por razões técnicas. (90x58 mm) - Disponível

ESPORTE

* FBL-Liga-Europa: programa das partidas de repescagem de acceso às oitavas de final da Europa League 2023-2024. (89x80 mm) - Disponível

* FBL-Liga-Campeões-oitavas: partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões 2023-2024. (89x80 mm) - Disponível

