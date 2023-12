O Paris Saint-Germain viu sua vitória fora de casa sobre o Lille desaparecer nos acréscimos, quando os locais marcaram e empataram em 1 a 1, neste domingo (17), no encerramento da 16ª rodada da Ligue 1, onde o time da capital ainda assim ampliou sua vantagem.

Nice (2º) e Monaco (3º) haviam perdido nos dias anteriores para Le Havre e Lyon. O ponto somado no estádio Pierre Mauroy permite ao PSG ampliar a margem sobre eles para 5 e 7 pontos, respectivamente.

Uma vitória teria permitido aos parisienses se isolar ainda mais na classificação, mas de qualquer forma, o fim de semana foi benéfico para os seus interesses na corrida pelo título da Ligue 1.

Kylian Mbappé abriu o placar aos 66 minutos, convertendo um pênalti, mas o Lille evitou a derrota graças a um gol do canadense Jonathan David, que entrou na reta final da partida e marcou nos descontos (90'+4).

"Fizemos um jogo muito completo durante 80 minutos e nos últimos 10 minutos perdemos um pouco o controle", admitiu o técnico do PSG, Luis Enrique.

O Paris Saint-Germain vinha de uma sequência de oito vitórias consecutivas no campeonato, que agora é interrompida antes de receber o Metz no Parque dos Príncipes, na quarta-feira, em seu último jogo de 2023.

Esta empate da equipe de Luis Enrique ocorre quatro dias depois de outro 1 a 1, em Dortmund no encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões, onde o PSG se classificou para as oitavas de final com muito sofrimento e evitando por pouco uma dolorosa eliminação.

- Olympique mantém reação -

Também neste domingo o Olympique de Marselha (6º) do técnico Gennaro Gattuso venceu o lanterna Clermont por 2 a 1, no estádio Vélodrome, resultado importante que lhe permite se manter na corrida pela classificação para os torneios europeus.

O lateral panamenho Michael Amir Murillo, que já havia marcado contra o Lyon, abriu o placar aos 26 minutos após um ótimo passe de Pierre-Emerick Aubameyang.

Pouco antes do intervalo, o domínio total do time de Marselha se consolidou com um segundo gol, marcado pelo marroquino Amine Harit, após um chute de Iliman Ndiaye repelido pelo goleiro Mory Diaw (42').

Jim Allevinah diminuiu para o Clermont de cabeça após uma cobrança de escanteio (58') mas a reação parou aí.

"Estou muito feliz hoje. Fizemos um grande jogo no primeiro tempo, tanto taticamente quanto tecnicamente", comemorou Gattuso.

"No segundo sofremos, mas temos uma desculpa. Na quinta-feira, depois de jogar em Brighton, fomos dormir às cinco e meia da manhã. Quando se perde tanta energia, especialmente depois de um duro golpe [derrota por 1-0 na Liga Europa], estas coisas podem acontecer", explicou o técnico italiano.

Mais cedo, Strasbourg (9º) e Montpellier (12º) venceram como visitantes o Lorient (17º) por 2 a 1 e o Metz (14º) por 1 a 0, respectivamente.

O Brest (5º) também venceu fora de casa: 2 a 0 sobre o Nantes (11º).

Toulouse (15º) e Rennes (13º) empataram sem gols (0-0).

--- Resultados da 16ª rodada do Campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Monaco - Lyon 0 - 1

- Sábado:

Le Havre - Nice 3 - 1

Lens - Reims 2 - 0

- Domingo:

Nantes - Brest 0 - 2

Metz - Montpellier 0 - 1

Lorient - Strasbourg 1 - 2

Toulouse - Rennes 0 - 0

Olympique de Marselha - Clermont-Ferrand FC 2 - 1

Lille - PSG 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 37 16 11 4 1 39 13 26

2. Nice 32 16 9 5 2 17 9 8

3. Monaco 30 16 9 3 4 31 21 10

4. Lille 28 16 7 7 2 20 12 8

5. Brest 28 16 8 4 4 21 15 6

6. Olympique de Marselha 26 16 7 5 4 24 17 7

7. Lens 26 16 7 5 4 21 15 6

8. Reims 23 16 7 2 7 21 23 -2

9. Strasbourg 20 16 5 5 6 16 21 -5

10. Le Havre 19 16 4 7 5 16 18 -2

11. Nantes 18 16 5 3 8 19 27 -8

12. Montpellier 17 16 4 6 6 18 20 -2

13. Rennes 16 16 3 7 6 20 21 -1

14. Metz 16 16 4 4 8 15 24 -9

15. Toulouse 14 16 2 8 6 14 21 -7

16. Lyon 13 16 3 4 9 15 27 -12

17. Lorient 12 16 2 6 8 21 31 -10

18. Clermont-Ferrand FC 11 16 2 5 9 10 23 -13

