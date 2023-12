A Ucrânia anunciou, neste domingo (17), que repeliu dois mísseis russos e 20 ataques de drones durante a noite, enquanto Moscou informou ter derrubado 33 drones disparados da Ucrânia.

"As forças de ocupação russas atacaram com o míssil de cruzeiro Iskander-K, o míssil teleguiado Kh-59 (...), assim como com 20 drones de ataque do tipo Shahed", afirmou a Força Aérea Ucraniana em um comunicado.

De acordo com a mesma nota, as forças ucranianas abateram os drones e os mísseis Kh-19, enquanto "o míssil de cruzeiro Iskander-K não alcançou seu alvo", acrescentou.

Os mísseis foram disparados da Crimeia e da região ocupada de Kherson, afirma a nota, sem especificar se causaram vítimas, ou danos.

A Rússia disse, por sua vez, ter frustrado 33 ataques de drones em três regiões fronteiriças com a Ucrânia.

Em um comunicado, o Ministério russo da Defesa afirmou que seus sistemas de defesa aérea "destruíram e interceptaram 33 veículos aéreos não tripulados ucranianos sobre os territórios das regiões de Lipetsk, Rostov e Volgogrado".

Os ataques com drones são quase diários nas regiões na fronteira com a Rússia, embora ofensivas em massa sejam raras. Moscou e seus arredores também foram alvo de ataques de drones ucranianos.

A Rússia bombardeia cidades ucranianas quase diariamente. Na semana passada, lançou um ataque maciço de drones contra o sul da Ucrânia e disparou mísseis balísticos contra Kiev. Cerca de 50 pessoas ficaram feridas pelos destroços.

bur/sn/atm/meb/tt