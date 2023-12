O presidente russo, Vladimir Putin, advertiu que haverá "problemas" com a Finlândia, após a entrada do país vizinho na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no início deste ano e anunciou um reforço militar no noroeste da Rússia em resposta.

Depois do início da ofensiva de Moscou na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, a Finlândia abandonou sua política de neutralidade militar e ingressou na Otan em abril deste ano. O país tem uma fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia.

"Arrastaram a Finlândia para a Otan. Tivemos alguma disputa com eles? Todas as disputas, incluindo disputas territoriais de meados do século XX, foram resolvidas há muito tempo", disse Putin à televisão estatal.

"Não havia problemas, agora haverá problemas", disse ele, anunciando que criará um novo distrito militar no noroeste que se denominará de "Leningrado", como uma das regiões que fazem fronteira com a Finlândia.

A Rússia fez este anúncio depois de a Finlândia ter voltado a fechar toda sua fronteira com a Rússia esta semana. Seu governo acusa Moscou de organizar uma crise migratória na sequência de um aumento na chegada de migrantes em situação ilegal.

Depois da adesão da Finlândia à Otan, a Rússia prometeu uma resposta.

Putin afirmou que a Rússia "não tem interesse, nem geopolítico, nem econômico, nem militar" em lutar contra os países que integram a Otan, aliança liderada pelos Estados Unidos.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou esta semana que Putin "não vai parar" na Ucrânia, se a ofensiva tiver sucesso. A operação militar lançada pela Rússia na Ucrânia levantou temores nos países do flanco oriental da organização.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, pronunciou-se nessa mesma linha esta semana, advertindo que, se Putin vencer na Ucrânia, "há um risco real de que sua agressão não termine aí".

