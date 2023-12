PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel multiplica ataques em Gaza e adverte que a guerra durará

UE UCRÂNIA CÚPULA: UE se compromete a superar bloqueio da Hungria à ajuda financeira para Ucrânia

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA, Territórios Palestinos:

Israel multiplica ataques em Gaza e adverte que a guerra durará

Israel multiplicou seus ataques contra a Faixa de Gaza nesta sexta-feira(15) e advertiu que a guera contra o Hamas, iniciada há 70 dias, durará "mais que vários meses", apesar da pressão dos Estados Unidos para que reduza a intensidade dos ataques e proteja os civis.

Por Adel ZAANOUN, com Claire GOUNON, em Jerusalém

JERUSALÉM:

Inundar os túneis de Gaza usados como esconderijo pelo Hamas: uma ideia arriscada

Inundar os túneis subterrâneos de Gaza para acabar definitivamente com o Hamas, que se esconde ali, seria "uma boa ideia", segundo o chefe do Exército israelense. Especialistas avaliam, no entanto, que não é necessariamente fácil de ser realizada, além de ser ecologicamente arriscada.

Por Gaël BRANCHEREAU

=== UE UCRÂNIA CÚPULA ===

BRUXELAS:

UE se compromete a superar bloqueio da Hungria à ajuda financeira para Ucrânia

Os dirigentes da União Europeia (UE) se comprometeram, nesta sexta-feira (15), a encontrar uma forma de superar, no início de 2024, o bloqueio da Hungria a um novo pacote de ajuda financeira à Ucrânia, depois da ausência de consenso sobre o tema após dois dias de cúpula.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CARACAS:

Venezuela e Guiana concordam em não usar força na disputa territorial mas mantêm divergências

O encontro cara a cara entre os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Irfaan Ali, encerrou-se com um acordo no qual ambos os países descartam o uso da força na controvérsia sobre o Essequibo, embora mantenham posturas opostas sobre a disputa territorial.

CARACAS:

Prazo para opositores recorrerem cassação chega ao fim na Venezuela

Expira nesta sexta-feira (15) o prazo para líderes da oposição na Venezuela recorrerem contra as cassações que os impediriam de concorrer às eleições presidenciais de 2024. A vencedora das primárias, María Corina Machado, da principal aliança opositora, descartou acatar a convocação.

Por Esteban ROJAS e Barbara AGELVIS

PARIS:

OCDE destaca papel do setor público como motor de investimento na AL

O setor público deverá ser um motor de investimento na América Latina, especialmente em obras públicas, recomendou nesta sexta-feira (15) a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), que estabelece a transição verde e a digital como setores estratégicos.

Também na Editoria de Economia

SANTIAGO:

Chile escolhe nas urnas entre a Constituição de Pinochet ou ainda mais conservadora

Os chilenos definirão, neste domingo (15), em um plebiscito, se mantêm a Constituição da ditadura de Pinochet ou se adotam uma ainda mais conservadora que poderia eliminar a já restrita lei do aborto e endurecer o tratamento em relação à migração irregular.

(Constituição Chile política referendo, 440 palavras, já transmitida)

CANCÚN, México:

Trem Maia mexicano é inaugurado com promessa de prosperidade e acusações de 'ecocídio'

O Trem Maia, obra turística emblemática do presidente Andrés Manuel López Obrador, foi inaugurado nesta sexta-feira (15) com a promessa de levar prosperidade a uma das regiões mais pobres do México, e em meio a acusações de ter devastado o meio ambiente.

-- EUROPA

LONDRES:

Príncipe Harry obtém condenação de tabloide britânico

Um juiz do Reino Unido decidiu, nesta sexta-feira (15), que o príncipe Harry foi vítima de escutas telefônicas por parte de jornalistas do Mirror Group Newspapers (MGN), pelo qual o grupo editorial deverá indenizá-lo com 140.600 libras (US$ 178.500) em perdas e danos.

Por Pablo SAN ROMÁN

TOULOUSE, França:

Jovem britânico desaparecido há seis anos na Espanha e encontrado na França será repatriado

O jovem britânico de 17 anos encontrado na França seis anos após seu desaparecimento na Espanha retornará à Inglaterra nos próximos dias, para a casa de sua avó, que tem sua custódia.

Por Daniel MARTÍNEZ

BREDA, Holanda:

Holanda inicia teste com cannabis legal em duas cidades

Os holandeses poderão nesta sexta-feira consumir cannabis legalmente pela primeira vez em duas cidades do sul do país, no início de um teste de vários anos que decriminaliza a produção e fornecimento desta drona nos famosos "coffeeshops".

BRUXELAS:

Igreja católica pede desculpas por crianças tomadas de sua mães na Bélgica

Os bispos da Bélgica renovaram seus pedidos de desculpas e por uma investigação independente depois que novos depoimentos reavivaram o escândalo das crianças retiradas de suas mães no século passado, com a cumplicidade de religiosos, com a intenção de irem para a adoção.

Também na Editoria de Sociedade

=== ECONOMIA ===

=== SOCIEDADE, CULTURA E CIÊNCIA ===

CIDADE DO VATICANO:

Aos 87 anos, papa Francisco continua 'no comando' apesar de críticas

O papa Francisco, um homem "cansado" mas ainda "no comando", comemora seus 87 anos no domingo (17), após um ano de 2023 agitado que o viu "acelerar" o ritmo, apesar do declínio de sua saúde e das crescentes críticas contra ele.

Por Clément MELKI

PARIS:

Consumo mundial de carvão bate recorde em 2023 apesar da mudança climática

O consumo de carvão no mundo bateu recorde em 2023, com 8,53 bilhões de toneladas queimadas deste combustível fóssil, anunciou nesta sexta-feira (15) a Agência Internacional de Energia (AIE), dois dias após o fim da COP28.

PARIS:

2024: o ano de todos os perigos para o jornalismo?

O jornalismo enfrentará muitos desafios em 2024, ano em que o noticiário provavelmente será marcado pelos conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia, as possibilidades em termos de desinformação com Inteligência Artificial (IA) e pela desconfiança com os meios de comunicação.

PARIS:

Bradley Cooper: 'Me tornei adulto' rodando 'Maestro'

O ator e diretor Bradley Cooper, que interpreta o gênio da música Leonard Bernstein em "Maestro", na Netflix, a partir de 20 de dezembro, conta à AFP que este filme obrigou-o a crescer.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

