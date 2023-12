A União Europeia fechou um acordo sobre um novo pacote de sanções contra a Rússia, que inclui a proibição da importação de diamantes russos nos países membros, informaram nesta quinta-feira (14) os 27.

Os líderes europeus, que se reuniram ontem e hoje em Bruxelas, saudaram o acordo para o 12º pacote de sanções contra a Rússia após o início da invasão à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Bruxelas também previu o impulsionamento de medidas para aumentar a eficácia das sanções ao petróleo russo, que Moscou consegue driblar por meio de uma frota de petroleiros “fantasma” e graças à colaboração com a China e Índia.

Há suspeitas de que a Rússia financie parte da guerra com o comércio de diamantes, cujo volume de negócios ultrapassa US$ 4 bilhões por ano. A proibição da importação de diamantes naturais ou sintéticos será aplicada a partir de janeiro e, no caso daqueles lapidados no exterior, a partir de setembro de 2024.

A Bélgica retirou suas reticências em relação às sanções, decididas pelos países do G7, e propôs soluções para que a medida não afete a indústria florescente de diamantes na Antuérpia.

Os 27 também concordaram em estender as sanções petroleiras ao gás liquefeito, usado principalmente na calefação.

ob/jug/ybl/eb/gm/lb