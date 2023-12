Depois de empatar em 1 a 1 com o Borussia Dortmund no meio de semana e conseguir uma sofrida classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain visitará aliviado o Lille no domingo (17), pela 16ª rodada do Campeonato Francês.

Agora sem o peso de uma eliminação que seria desastrosa na Champions, o PSG vai em busca de mais uma vitória para aumentar ou pelo menos manter a vantagem de quatro pontos na liderança da Ligue 1 sobre o Nice (2º, 32 pontos), que joga no sábado contra o Le Havre (11º).

Mas o Lille (4º, 27 pontos) não será um adversário fácil para o time parisiense, já que também briga na parte de cima da tabela e pode alcançar o Monaco, terceiro colocado.

Os monegascos abrirão a rodada na sexta-feira contra o Lyon, que na semana passada venceu o Toulouse depois de três derrotas no campeonato e quer continuar somando pontos para tentar deixar a lanterna.

Por sua vez, o Olympique de Marselha (6º) do técnico Gennaro Gattuso recebe o Clermont (17º) apostando no bom momento do atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que marcou sete gols nos últimos quatro jogos.

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(17h00) Monaco - Lyon

- Sábado:

(13h00) Le Havre - Nice

(17h00) Lens - Reims

- Domingo:

(09h00) Nantes - Brest

(11h00) Metz - Montpellier

Lorient - Strasbourg

Toulouse - Rennes

(13h05) Olympique de Marselha - Clermont

(16h45) Lille - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 36 15 11 3 1 38 12 26

2. Nice 32 15 9 5 1 16 6 10

3. Monaco 30 15 9 3 3 31 20 11

4. Lille 27 15 7 6 2 19 11 8

5. Brest 25 15 7 4 4 19 15 4

6. Olympique de Marselha 23 15 6 5 4 22 16 6

7. Lens 23 15 6 5 4 19 15 4

8. Reims 23 15 7 2 6 21 21 0

9. Nantes 18 15 5 3 7 19 25 -6

10. Strasbourg 17 15 4 5 6 14 20 -6

11. Le Havre 16 15 3 7 5 13 17 -4

12. Metz 16 15 4 4 7 15 23 -8

13. Rennes 15 15 3 6 6 20 21 -1

14. Montpellier 14 15 3 6 6 17 20 -3

15. Toulouse 13 15 2 7 6 14 21 -7

16. Lorient 12 15 2 6 7 20 29 -9

17. Clermont 11 15 2 5 8 9 21 -12

18. Lyon 10 15 2 4 9 14 27 -13

bds-ole/dr/ma/cb