Uma semana depois de sofrer sua maior derrota na Bundesliga desde novembro de 2019 (5 a 1 para o Eintracht Frankfurt), o Bayern de Munique (2º) recebe o Stuttgart (3º) no domingo (17), no encerramento da 15ª rodada.

O time bávaro já deu a primeira resposta positiva na última terça-feira, com a vitória sobre o Manchester United por 1 a 0 pela Liga dos Campeões.

Mas o Stuttgart não será um adversário fácil, já que vive um dos melhores começos de temporada de sua história, impulsionado pela dupla de ataque formada por Serhou Guirassy e Deniz Undav.

Horas antes do confronto na Allianz Arena, o líder Bayer Leverkusen recebe o Eintracht Frankfurt (7º).

No sábado, o Borussia Dortmund tentará repetir as boas atuações da Champions no Campeonato Alemão, depois de se classificar em primeiro lugar no "grupo da morte" do torneio continental, à frente de Paris Saint-Germain, Milan e Newcastle.

Quinto colocado, o Dortmund vai à Baviera enfrentar o Augsburg (9º) e precisa vencer para não se afastar ainda mais do Leverkusen e se complicar na luta pelo título.

--- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h30) B. Mönchengladbach - Werder Bremen

- Sábado:

(11h30) Augsburg - Borussia Dortmund

Bochum - Union Berlin

Darmstadt - Wolfsburg

Mainz - Heidenheim

(14h30) RB Leipzig - Hoffenheim

- Domingo:

(11h30) Freiburg - Colônia

(13h30) Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt

(15h30) Bayern de Munique - Stuttgart

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 36 14 11 3 0 39 12 27

2. Bayern de Munique 32 13 10 2 1 44 14 30

3. Stuttgart 31 14 10 1 3 34 16 18

4. RB Leipzig 29 14 9 2 3 34 15 19

5. Borussia Dortmund 25 14 7 4 3 28 23 5

6. Hoffenheim 23 14 7 2 5 28 24 4

7. Eintracht Frankfurt 21 14 5 6 3 24 16 8

8. Freiburg 21 14 6 3 5 17 23 -6

9. Augsburg 17 14 4 5 5 23 27 -4

10. B. Mönchengladbach 16 14 4 4 6 28 31 -3

11. Wolfsburg 16 14 5 1 8 18 25 -7

12. Werder Bremen 14 14 4 2 8 20 27 -7

13. Heidenheim 14 14 4 2 8 21 30 -9

14. Bochum 13 14 2 7 5 15 29 -14

15. Union Berlin 10 13 3 1 9 15 28 -13

16. Colônia 10 14 2 4 8 10 24 -14

17. Mainz 9 14 1 6 7 12 26 -14

18. Darmstadt 9 14 2 3 9 17 37 -20

bur-tba/dr/ma/cb/dd