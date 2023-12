O governo da Ucrânia anunciou nesta quinta-feira que seus sistemas de defesa derrubaram dezenas de drones de produção iraniana e lançados durante a noite pelas forças russas contra a cidade de Odessa, no sul do país, mas indicou que um dos dispositivos deixou 11 feridos.

"Registramos o lançamento de 42 veículos aéreos não tripulados inimigos", afirmou a Força Aérea ucraniana, que citou a destruição de 41 drones lançados do território controlado pela Rússia, incluindo a península da Crimeia anexada por Moscou em 2014.

A queda de destroços atingiu um edifício em Odessa e 11 pessoas ficaram feridas, incluindo três crianças, segundo o governador Oleg Kiper.

"Os demônios russos efetuaram um ataque contra Odessa pela segunda noite consecutiva", afirmou.

Moscou ataca com frequência as instalações portuárias da Ucrânia, incluindo a cidade de Odessa, desde que a Rússia se retirou em julho do acordo que pretendia proteger as exportações de cereais no Mar Negro.

Ao mesmo tempo, o governo russo anunciou que os sistemas de defesa aérea derrubaram nove drones ucranianos que avançavam em direção a Moscou, poucas horas antes de uma aguardada entrevista coletiva do presidente Vladimir Putin.

O Ministério da Defesa russo denunciou o ataque horas antes de Putin conceder a sua primeira entrevista coletiva anual desde o início da ofensiva na Ucrânia, em fevereiro de 2022, já que no ano passado ele cancelou o tradicional evento.

"Impedimos uma tentativa do regime de Kiev de executar um ataque terrorista com drones aéreos contra vários pontos no território russo", afirmou o ministério em um comunicado, que cita nove drones "destruídos ou interceptados" nas regiões de Kaluga e de Moscou.

bur-jbr/acc/an/fp