O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, fez um apelo nesta quarta-feira (13) à ONU para que convoque uma conferência internacional sobre o conflito israelense-palestino como a única forma possível de resolver a crise "para sempre".

"A única forma possível de resolver este problema para sempre e de forma justa é organizar uma conferência internacional com a participação obrigatória dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, da Liga dos Estados Árabes, da Organização de Cooperação Islâmica e do Conselho de Cooperação do Golfo", disse Lavrov à imprensa, após um discurso perante senadores russos.

Segundo ele, a ONU deve desempenhar "o papel-chave".

"Tenho como certo que o secretário-geral da ONU, António Guterres, é capaz de tomar essa iniciativa", afirmou Lavrov, reiterando a posição russa de apoiar a criação de um Estado palestino e sublinhando que a "manutenção da injustiça contra o povo palestino alimenta poderosos sentimentos terroristas e extremistas" na região.

A Assembleia Geral da ONU pediu, na terça-feira, "um cessar-fogo humanitário imediato" na Faixa de Gaza, que descreveu como "o inferno na Terra" devido aos incessantes bombardeios israelenses e às condições humanitárias cada vez mais difíceis.

