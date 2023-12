O Real Madrid venceu por 3 a 2 em sua visita ao Union Berlin, que ficou de fora dos torneios europeus, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que os merengues fecharam com uma campanha 100%.

Um gol de Kevin Volland nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1) abriu o placar para os anfitriões, mas uma dobradinha de Joselu (61' e 72') colocou o Real Madrid na frente.

Um segundo gol de Alex Kral (85') deu novas esperanças aos alemães, mas Dani Ceballos (89') acabou com as chances do Union de seguir seu caminho na Liga Europa.

A equipe alemã precisava de uma vitória que, somada à derrota do Braga diante do Napoli (2-0) no outro jogo do Grupo C, teria permitido tomar o terceiro lugar dos portugueses.

O Union Berlin, porém, permaneceu na lanterna da chave, fora dos torneios europeu, após perder para o Real Madrid, já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões como líder do grupo, que teve o controle do jogo, mas esbarrou na boa defesa dos donos da casa, que evitou uma derrota com placar mais elástico.

gr/dam/aam/cb