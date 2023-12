PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa da Ucrânia mostrando as áreas controladas pelas forças ucranianas e russas, em 11 de dezembro às 17h (Bras.). (90x105 mm) - Atualização disponível

2/ Pacotes de ajuda dos Estados Unidos já aprovados e solicitações de outubro de 2023 ainda em espera. (79x67 mm) - Disponível

3/ Ajuda prometida por instituições ou estados para a Ucrânia desde o início da ofensiva militar da Rússia em fevereiro de 2022. (91x70 mm) - Disponível

* Israel-conflito-palestinos:

1/ Mapa do mar Vermelho. (90x127 mm) - Reenvio disponível

2/ Mapa com o trajeto e última posição conhecida do petroleiro de bandeira norueguesa Strinda, atacado em 11 de dezembro por rebeldes houthis na costa do Iêmen. (90x95 mm) - Disponível

ECONOMIA

* EUA-economia-indicador-inflação: evolução porcentual interanual do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos desde 1970. (92x79 mm) - Atualização disponível

* Brasil-taxas-economia: evolução da taxa básica de juros no Brasil. (90x85 mm) - Disponível

* Argentina-moeda-inflação: evolução do preço de venda do dólar nos mercados oficial e paralelo da Argentina de 2 de dezembro a 11 de dezembro de 2023 no fechamento. (89x71 mm) - Atualização disponível

SOCIEDADE/CULTURA/GENTE/CIÊNCIA

* Clima-meio-ambiente:

1/ Efeitos na criosfera de uma alta de temperatura de 1,5 e 2°C. (135x133 mm) - Disponível

2/ Diferença percentual de extensão da geleira ártica entre 1979 e 2023, com relação ao período de referência 1981-2010. (135x95 mm) - Reenvio disponível

3/ Anomalias na extensão do gelo nos polos em outubro de 2023 em comparação com a média 1991-2020, segundo dados do satélite Copernicus. (89x127 mm) - Disponível

ESPORTE

* FBL-Liga-Europa: apresentação da 6ª rodada da fase de grupos da Liga Europa 2023-2024, em 14 de dezembro, com a classificação dos grupos. (180x124 mm) - Disponível

Contato: Maria-Cecilia.Rezende@afp.com - http://www.afpforum.com/AFPForum/