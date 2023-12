Um traficante de drogas organizou, a partir da prisão, dois shows de artistas de renome na Venezuela, informou nesta terça-feira(12) o Ministério Público, que iniciou uma investigação após "irregularidades" em uma das apresentações.

Um show do cantor americano de bachata Romeo Santos em uma base militar em Caracas revelou o escândalo: previsto para às 20h locais (21h no horário de Brasília) de domingo, começou às 4h da manhã de segunda-feira quando muitos dos espectadores já tinham ido embora.

O procurador-geral Tarek William Saab anunciou uma investigação contra os organizadores do evento que "ofenderam e abusaram da boa-fé dos fãs do cantor".

Ele afirmou que "as investigações preliminares identificaram que o suposto responsável pela organização do show é Juan Carlos Araujo Duran, que está detido e é processado por ser o proprietário de uma aeronave apreendida com 459 quilos de cocaína em 2015 na República Dominicana".

Araujo cumpre condenação por tráfico de drogas no centro El Rodeo II, a cerca de 53 quilômetros de Caracas, e, segundo Saab, contou "com a cumplicidade interna de seu local de reclusão".

"Também teria enganado os organizadores do show de Anuel realizado em março", acrescentou o procurador, que indicou que o traficante usava estas empresas para "lavagem de dinheiro".

O diretor do El Rodeo II "já está privado de liberdade por atos de corrupção", indicou o procurador.

No últimos dois meses, o governo da Venezuela impulsionou um plano de ocupação dos centros de reclusão para retomar o controle nas mãos de gangues, que os usavam para coordenar redes de extorsão e tráfico de drogas.

El Rodeo II não está entre as penitenciárias que sofreram intervenções.

Ao subir ao palco, Romeo Santos pediu desculpas ao público. Disse que foi uma "irresponsabilidade e falta de respeito a vocês, o público, aos meus músicos, meus técnicos".

"Tenho 26 anos de trajetória (...) nunca faltei com meu público, nunca cheguei atrasado", afirmou.

mbj/jt/db/jc/aa