Horóscopo do Dia para Aquário
AQUáRIO - 20/jan a 18/fev
-
Amor
O que se espera de ambos é minimamente um posicionamento quanto ao que querem e como querem. Vocês não podem empurrar as decisões com a barriga.
-
Trabalho
Você está chamando atenção positivamente e isso significa que sabendo se mostrar você terá grandes oportunidades.
-
Bem Estar
A semana mal começou e você já se sente esgotada. Cuidado para não ficar doente por descuido.
