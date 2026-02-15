Horóscopo do Dia para Capricórnio
Horóscopo do Dia para Capricórnio
compartilheSIGA
CAPRICóRNIO - 22/dez a 19/jan
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Horóscopo do Dia para Capricórnio
-
Amor
Uma pessoa incrível deve aparecer em sua vida e você deve encorajá-la com sua presença. Se já está em um relacionamento, não desanime por nada.
-
Trabalho
Segure-se firme e você atravessará essa crise ilesa. Não perca o amor e o respeito pela sua profissão e pelo seu emprego.
-
Bem Estar
Problemas com os olhos e dentes estão previstos para hoje. Você deverá tomar as providências adequadas. Puxe o freio e aprenda a relaxar mais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Horóscopo do Dia para Capricórnio foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.