Horóscopo do Dia para Sagitário

SAGITáRIO - 22/nov a 21/dez
Amor
Um amor já esquecido pode voltar à sua vida. Não se negue a oportunidade de ser feliz novamente. Não sinta medo diante das situações que surgirem.
Trabalho
Não permita que o seu chefe abuse do poder que ele exerce sobre você. Imponha-se e mostre quem você é em cada situação que surgir.
Bem Estar
Um sentimento de dor e mágoa quer tomar conta de sua rotina, mas você precisa ser maior que isso e não focar nesses problemas. Você vale mais.
