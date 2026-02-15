Assine
Horóscopo do Dia para Sagitário

15/02/2026

SAGITáRIO - 22/nov a 21/dez

  • Horóscopo do Dia para Sagitário - Amor Amor

    Um amor já esquecido pode voltar à sua vida. Não se negue a oportunidade de ser feliz novamente. Não sinta medo diante das situações que surgirem.

  • Horóscopo do Dia para Sagitário - Trabalho Trabalho

    Não permita que o seu chefe abuse do poder que ele exerce sobre você. Imponha-se e mostre quem você é em cada situação que surgir.

  • Horóscopo do Dia para Sagitário - Bem Estar Bem Estar

    Um sentimento de dor e mágoa quer tomar conta de sua rotina, mas você precisa ser maior que isso e não focar nesses problemas. Você vale mais.

O Horóscopo do Dia para Sagitário foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.

