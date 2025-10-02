Horóscopo
Orações para o mês de outubro – Mês das Missões
Outubro é considerado o mês das Missões. Confira no artigo 4 orações poderosas para rezar no mês de outubro!
02/10/2025 23:15
Outubro é considerado o mês das Missões. Essa devoção existe para estimular a missão evangelizadora que Cristo confiou à Igreja. Esse mês serve para que lembrar que Cristo deu a cada um de seus discípulos a missão de difundir o cristianismo por todo o mundo, batizando a todos. Veja abaixo orações poderosas que reforçam a missão evangelizadora. Confira abaixo as Orações para o mês de Outubro.
Orações Poderosas para rezar no mês de outubro – o mês das missõesVeja abaixo 4 orações dedicadas ao mês de outubro e reze com muita fé:
Oração de entrega do mês de outubro
“Senhor meu Deus e Pai tão grandioso, grande é o teu nome e maravilhosa a tua presença em minha vida. Senhor eu quero neste momento entregar esse novo mês que se inicia em tuas mãos, e pedir que o Senhor tome conta de cada dia. Que cada dia, semana e horas desse mês de outubro venham cheios de alegrias, bênçãos e conquistas. Que a tua paz esteja durante todos os dias de outubro e que eu venha a ter saúde, paz e determinação durante todos os momentos. Que a tua benção esteja sobre o mês de outubro e durante todos os dias da minha vida. É o que eu te peço e deis de já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém!”
Oração para iniciar o mês de outubro bem
"Senhor, aos teus pés eu me coloco nesta manhã pra pedir tua presença em nossas vidas. Que os Teus olhos não se desviem de nós neste mês que se inicia. Que onde quer que eu for, o Senhor vá comigo. Proteção para tudo que nós fizermos neste mês de outubro Abençoa nossas vidas neste Mês de outubro, Pai Que neste mês só existam acontecimentos iluminados Tu possas acalmar a tempestade que por ventura se armar sobre nossas cabeças. A Ti Senhor peço apenas Tua presença constante em nossas vidas, hoje e sempre! Amém.”
Oração curtinha para todos os dias de outubro
“Eu peço, meu Deus, que se lembre deste pobre servo e possa dar a mim um mês cheio de bênçãos, desde que seja do meu merecimento. Eu imploro por saúde, amor e paz. Para mim e para minha família. Traz o equilíbrio e discernimento para que eu não caia em tentação. Assim seja. Amém.”
Oração pelas crianças em outubro
“Que Deus traga a cura para as crianças que estão doentes, que o Espírito Santo cuide do coração das crianças de pais separados, que coloque alegria e ânimo para as crianças que estão passando por tristeza, depressão, que cuide das crianças que são usadas por Deus para levar a Sua Palavra nas escolas e para os amiguinhos que ainda não conhecem a Jesus. Senhor cuide das crianças do Brasil, e de outras nações, cuide dos seus pequeninos! Em nome de Jesus que oramos! Amém.”
Orações aos Santos de outubro
- Santo do dia 01 de outubro: Santa Teresinha do Menino Jesus
- Santo do dia 02 de outubro: Santos Anjos da Guarda
- Santo do dia 03 de outubro: Protomártires do Brasil
- Santo do dia 04 de outubro: São Francisco de Assis
- Santo do dia 05 de outubro: Santa Maria Faustina Kowalska
- Santo do dia 06 de outubro: São Bruno
- Santo do dia 07 de outubro: Nossa Senhora do Rosário
- Santo do dia 08 de outubro: São Luis Beltran
- Santo do dia 09 de outubro: São João Leonardo
- Santo do dia 10 de outubro: São Daniel Comboni
- Santo do dia 11 de outubro: Santo Alexandre Sauli
- Santo do dia 12 de outubro: Nossa Senhora da Conceição Aparecida
- Santo do dia 13 de outubro: Beata Alexandrina Maria da Costa
- Santo do dia 14 de outubro: São Calisto I
- Santo do dia 15 de outubro: Santa Teresa de Ávila
- Santo do dia 16 de outubro: Santa Margarida Maria Alacoque
- Santo do dia 17 de outubro: Santo Inácio de Antioquia
- Santo do dia 18 de outubro: São Lucas
- Santo do dia 19 de outubro: São Paulo da Cruz
- Santo do dia 20 de outubro: São Pedro de Alcântara
- Santo do dia 21 de outubro: Santa Úrsula
- Santo do dia 22 de outubro: São Gaudêncio
- Santo do dia 23 de outubro: São João de Capistrano
- Santo do dia 24 de outubro: Santo Antônio Maria Claret
- Santo do dia 25 de outubro: Santo Antônio de Sant'Anna Galvão
- Santo do dia 26 de outubro: São Luís Orione
- Santo do dia 27 de outubro: São Gonçalo de Lagos
- Santo do dia 28 de outubro: São Simão e São Judas Tadeu
- Santo do dia 29 de outubro: São Narciso
- Santo do dia 30 de outubro: São Frumêncio
- Santo do dia 31 de outubro: Santo Afonso Rodrigues
