PEIXES - 19/fev a 20/mar
Horóscopo do Dia para Peixes
Amor
Se não está preparada para se aventurar novamente, tente entender o que você espera antes de se arriscar sem perspectivas.
Trabalho
Muito trabalho tem chegado para te fazer prosperar e chegar onde mais quer. Esse é o momento de mostrar a que veio.
Bem Estar
Chegou a hora de valorizar todo o seu empenho e não deixar que as pessoas te desmoralizem frente a alguns erros ou deslizes. Para isso, saiba se colocar e terá grande êxito, pois em breve mudará esse jogo.
