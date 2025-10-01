Horóscopo do Dia para Aquário
AQUáRIO - 20/jan a 18/fev
Amor
Nada como se sentir amada e desejada aos olhos de quem te acompanha. Por isso, não tema dedicar-se e amar quem te quer bem, pois isso é provar o que sente.
Trabalho
Cuidado com as tensões causadas por causa de brigas por liderança. Saiba se colocar e terá o respeito necessário.
Bem Estar
Não se inquiete com frases e atitudes negativas, pois muitas pessoas querem te afetar. Cabe a você se blindar contra isso.
