Horóscopo do Dia para Sagitário

SAGITáRIO - 22/nov a 21/dez
Amor
Pare de reagir de forma explosiva sempre que é contrariada pelo parceiro. Como forma de evitar brigas, tente sempre se concentrar e focar mais.
Trabalho
Pessoas que não te valorizam não merecem o seu melhor. Saiba valorizar seu talento e seu empenho, mude.
Bem Estar
Acorde cedo e caminhe antes de ir cumprir suas obrigações, comece a priorizar essas atividades todos os dias.
