Horóscopo do Dia para Escorpião
Horóscopo do Dia para Escorpião
compartilheSiga no
ESCORPIãO - 23/out a 21/nov
Horóscopo do Dia para Escorpião
-
Amor
Aproveite a noite a dois para curtir um tempo romântico e cheio de descobertas. Seja carinhosa e exija reciprocidade dele.
-
Trabalho
Seus colegas de trabalho estarão interessados no que você tem a dizer. Aproveite esse espírito em equipe para proporcionar uma evolução nítida.
-
Bem Estar
Muita cautela com o coração e os pulmões. Consulte um médico se começar a sentir algo de diferente hoje. Não subestime sintomas graves e intensos.
O Horóscopo do Dia para Escorpião foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.