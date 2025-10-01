Horóscopo do Dia para Virgem
VIRGEM - 23/ago a 22/set
Amor
Hoje vai ser um dia voltado à auto reflexão. Repense toda a sua vida e sobretudo naquilo que realmente quer para si mesma e para essa relação.
Trabalho
Hora de exercitar a paciência e ser mais observador. Nada de forçar a barra e tentar aparecer a qualquer custo, deixe que as pessoas percebam sua capacidade e talento.
Bem Estar
Se a saúde não anda nos melhores dias, não se surpreenda se aquela velha dor de cabeça aparecer de novo. Você também pode se sentir mais cansada.
