Horóscopo do Dia para Leão

LEãO - 23/jul a 22/ago
Amor
Não basta apenas amar e não fazer nada para que as coisas melhorem quanto ao respeito e ao carinho entre vocês. Apenas a confiança e a dedicação mudam algo.
Trabalho
Atenção às pessoas que cercam o seu trabalho e dificultam o seu êxito, gente mal caráter e invejosa pode atrapalhar os seus planos para hoje.
Bem Estar
Deve esquecer tudo aquilo que outros dizem sobre sua saúde. Se sente bem com seu corpo e se o seu organismo não dá indicações nenhumas a você mantenha seu rumo.
