01/10/2025 00:09

LEãO - 23/jul a 22/ago

  • Horóscopo do Dia para Leão - Amor Amor

    Não basta apenas amar e não fazer nada para que as coisas melhorem quanto ao respeito e ao carinho entre vocês. Apenas a confiança e a dedicação mudam algo.

  • Horóscopo do Dia para Leão - Trabalho Trabalho

    Atenção às pessoas que cercam o seu trabalho e dificultam o seu êxito, gente mal caráter e invejosa pode atrapalhar os seus planos para hoje.

  • Horóscopo do Dia para Leão - Bem Estar Bem Estar

    Deve esquecer tudo aquilo que outros dizem sobre sua saúde. Se sente bem com seu corpo e se o seu organismo não dá indicações nenhumas a você mantenha seu rumo.

O Horóscopo do Dia para Leão foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.

