Horóscopo do Dia para Câncer
CâNCER - 22/jun a 22/jul
Amor
Sem confiança essa relação não pode prosperar. Se ele falhou uma vez, pode falhar outras. Atente-se e não se iluda.
Trabalho
Você pode enfrentar alguns problemas com seus subordinados. Sua agenda de tarefas também deve estar mais abarrotada que de costume. Organize-se.
Bem Estar
Atividades muito extenuantes podem resultar em problemas mais sérios de saúde no futuro. Não exija muito de seu corpo. É hora de pegar mais leve.
