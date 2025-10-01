Horóscopo do Dia para Gêmeos
Horóscopo do Dia para Gêmeos
GêMEOS - 21/mai a 21/jun
Amor
Um mal entendido pode fazer com que vocês deixem de se dar bem e esfrie a relação de uma maneira drástica. Saiba sentar e conversar com ele a respeito.
Trabalho
Esqueça as intrigas e as maldades de certas pessoas, prefira concentrar-se e não se deixar abater por más energias.
Bem Estar
Evite filas e horas de espera à toa. Investir o seu tempo em momentos agradáveis com quem se ama te fará muito melhor. Você precisa de paz e não de tumultos.
