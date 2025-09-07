Horóscopo
Por que estamos sempre buscando a felicidade?
Felicidade: As pessoas estão sempre buscando a felicidade e atualmente, ser feliz se tornou uma verdadeira obsessão. Mas, por que isso acontece? Descubra neste artigo.
07/09/2025
Cientificamente, a felicidade aumenta nossas chances de procriar, sobreviver e nos faz sentir muito bem. Isso faz com que queiramos repetir a experiência muitas vezes. A nossa busca por coisas que nos deixem felizes aumentam as chances de transmitirmos nossos genes. “As leis que governam a felicidade não foram desenhadas para nosso bem-estar psicológico, mas para aumentar as chances de sobrevivência dos nossos genes a longo prazo”, disse o escritor e psicólogo americano Robert Wright, em um artigo para a revista americana Time. Buscando a felicidade, a humanidade se mantém em movimento. É a sensação que nos faz ter força para estudar, trabalhar, construir coisas, ter fé, juntar e gastar dinheiro, ter amigos, casar, ter filhos e depois, protegê-los. A felicidade nos faz estar certos que essas conquistas são importantes para nossa vida e nos dá disposição para lutar por elas. A cada vitória conquistada, uma nova necessidade surge. Sempre estamos correndo atrás de algo que não temos. Mesmo quando temos o gosto momentâneo de estarmos felizes, em seguida sentimos falta de alguma coisa. As redes sociais contribuíram com o sentimento de que sempre nos falta algo. Comparamos nossas vidas com as de outras pessoas “felizes” nas redes e sentimos que não estamos realizados. Além disso, a maior parte dos influenciadores sociais pregam que a felicidade é uma obrigação. As pessoas tristes não são bem vistas, são tidas como fracassadas e incompletas. Muitos fazem força para demonstrar que estão felizes para os outros e sofrem por dentro por causa disso. A felicidade está se tornando um peso, uma fonte de ansiedade.
Os três pilares da felicidadeA busca por estar sempre felizes é tão complexa que nem sabemos bem o que ela de fato é. O psicólogo americano Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, defende que a felicidade é a soma de três pilares: prazer, engajamento e significado.
1. Felicidade e PrazerO prazer é simples de ser definido. É a sensação que temos quando dançamos ou escutamos uma música boa, quando ouvimos algo engraçado, conversamos com nossos melhores amigos, comemos nossa comida favorita ou fazemos sexo. O engajamento é o envolvimento entre uma pessoa e seus projetos de vida. Alguém engajado é absorvido pelo que faz, participa de forma ativa da sua vida. E finalmente, o significado é o sentimento de que fazemos parte de algo maior.
2. Felicidade e EngajamentoDividindo a felicidade em três pilares, torna-se mais fácil a definição de nossos objetivos. O prazer pode ser alcançado por atividades que gostamos de fazer, sem esforços. O engajamento é mais simples para algumas pessoas, que se doam totalmente ao trabalho, entram de cabeça em romances, dão o melhor de si para cada momento. Isso é incomum e nem sempre pode ser considerado uma virtude, uma vez que pessoas engajadas demais tendem a negligenciar outros aspectos da vida, principalmente o prazer. Não é preciso ir tão longe, mas se esforçar para se doar ao mundo vale a pena.
3. Felicidade e ReligiãoO terceiro pilar, o significado, costuma ser conquistado através da religião. A humanidade sempre buscou conforto na crença de que fazemos parte de algo maior. Pesquisas afirmam que pessoas que possuem uma religião se consideram mais felizes do que aquelas que não são religiosas, além de terem menos depressão, ansiedade e suicidarem menos. Mas, a religião não é o único meio de alcançar o significado. Fazer o bem para os outros pode funcionar muito bem como ajudar uma criança em uma lição de casa, dar um presente a alguém que precisa, visitar um orfanato, etc. Para concluir, existe uma regra da qual ninguém discorda: ter amigos te torna mais feliz. Os amigos colaboram para os três pilares: prazer, engajamento e significado.
A infelicidade é essencialA sensação de estar feliz é breve e isso é essencial. Quando estamos felizes não temos vontade de mudar nada. Se ficássemos assim todo tempo, nossas vidas ficariam estacionadas. Buscando a felicidade somos empurrados para frente. Então, um pouco de insatisfação, ansiedade e infelicidade é completamente saudável. Muitas pessoas acreditam que é possível viver uma existência repleta de altos, sem pontos baixos, sofrimento ou tristeza. Alguns se tornam dispostos a conseguir isso sem se esforçar, à custa de antidepressivos ou entorpecentes. Ter consciência de que o sofrimento é inevitável, pode ajudar a trazer felicidade e diminuir a ansiedade. Dalai-lama aconselha que quando as coisas estiverem mal, ao invés de se entregar à infelicidade ou tentar minimizar os sintomas, devemos respirar fundo e tentar encontrar o motivo da situação. Os momentos ruins vão criar condições para corrermos atrás de nossa própria realização, que é pessoal, individual e intransferível.
