Horóscopo do Dia para Leão

Horóscopo do Dia para Leão

28/08/2025

Horóscopo do Dia para Leão

LEãO - 23/jul a 22/ago

Horóscopo do Dia para Leão

  • Horóscopo do Dia para Leão - Amor Amor

    Antes de dar um fim à sua relação, veja se é realmente isso que pretende e se os sentimentos não significam mais nada. Desse modo, evite dar passos em falso e não se precipite em uma decisão tão definitiva.

  • Horóscopo do Dia para Leão - Trabalho Trabalho

    Não se dobrecarregue para ajudar pessoas que não merecem o seu esforço. Você pode acabar com uma fase tranquila se cair nessa bobagem de sacrifícios desmedidos.

  • Horóscopo do Dia para Leão - Bem Estar Bem Estar

    Sossego e muita organização devem ser o foco nesse momento de extrema importância. Viva por você mesma.

