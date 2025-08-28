Horóscopo do Dia para Leão
Horóscopo do Dia para Leão
LEãO - 23/jul a 22/ago
Amor
Antes de dar um fim à sua relação, veja se é realmente isso que pretende e se os sentimentos não significam mais nada. Desse modo, evite dar passos em falso e não se precipite em uma decisão tão definitiva.
Trabalho
Não se dobrecarregue para ajudar pessoas que não merecem o seu esforço. Você pode acabar com uma fase tranquila se cair nessa bobagem de sacrifícios desmedidos.
Bem Estar
Sossego e muita organização devem ser o foco nesse momento de extrema importância. Viva por você mesma.
