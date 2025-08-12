10 previsões que os cachorros podem fazer

Descubra as previsões que os cachorros podem fazer:

A morte de alguém Quando uma pessoa está Quando uma pessoa está prestes a falecer , é comum que seu cachorro demonstre um comportamento mais afetuoso e atento. Alguns cães chegam a gemer nos últimos dias de vida do ser humano. A ciência explica isso pelas mudanças químicas e espirituais que o corpo humano emite, e que os cachorros conseguem perceber. Eles parecem entender que aquela pessoa, ou até mesmo o seu dono, está próxima da morte.

Eles pressentem à sua volta É impressionante como os cães parecem saber quando seus donos estão prestes a voltar para casa. Muitas vezes, eles se posicionam próximos à porta ou ficam atentos na frente da casa antes de qualquer outra pessoa perceber a chegada. Isso ocorre não apenas por causa do faro extraordinário dos cães, que detecta cheiros a longas distâncias, mas também porque eles conseguem sentir a carga espiritual do dono se aproximando.

Os cães sabem quando você vai sair Quando você sai de casa, ou está se preparando para sair, mesmo as pessoas que moram com você podem demorar a perceber, mas com o cão é diferente. Ele é tão seu amigo que entende toda a sua rotina. No momento em que algo acaba mudando ou que você passa um perfume diferente ou que usa uma roupa não muito comum, ele pressentirá. Assim, o cão percebe quando você vai sair e, na maioria das vezes, vai ficar na sua cola, como se pedisse explicações!

Os cachorros detectam o medo Quem nunca viu a seguinte situação: algum amigo ou desconhecido chega em sua casa e o cachorro começa a latir para a visita? Bem, isto pode ser interpretado de diversas formas, porém a mais recorrente é a causa do medo. Os cães possuem um faro muito instigante no âmbito da espiritualidade humana. Quando eles veem que a pessoa sente medo . Mesmo que esse medo não seja evidente para nós, os cães, com seu faro aguçado, conseguem senti-lo e podem reagir de forma protetiva ou agressiva.

Sentem a espiritualidade humana Sim, a espiritualidade do homem também é sentida pelos cães, sobretudo as suas emoções. Quando estamos felizes, o cão geralmente entende que a gente quer "brincar" e fica do nosso lado abanando o rabo. Em dias em que estamos tristes ou abatidos, eles tendem a se aproximar de maneira mais calma, como se estivessem nos oferecendo apoio emocional.

Epilepsia e convulsões Cães podem perceber a energia liberada pelo corpo humano durante convulsões ou ataques epilépticos. Eles tendem a ficar próximos de pessoas que estão prestes a ter uma convulsão, como um alerta de que algo está para acontecer. Isso pode ser interpretado como um aviso para que a pessoa tome seus remédios ou procure ajuda médica.

Doenças graves Em geral, os cães sempre sentem – através do olfato e do tato – algo que não está bem com a gente, como gripes, tristezas estresse . Porém, doenças graves, que às vezes nem nos damos conta, também podem ser pressentidas pelos nossos amigos caninos. Se o seu cachorro começa a passar muito tempo ao seu lado, deitando-se em você e ficando mais quieto que o normal, pode ser um sinal de que algo está errado. Nesse caso, é aconselhável fazer um check-up médico.

Gravidez Sim, outra das previsões que os cachorros podem fazer é quando as mamães ficam grávidas. Eles tendem a ficar muito mais à sua espreita, as protegendo de qualquer coisa. Pela grande bomba hormonal que é a gravidez , os cachorros sentem pelo ar e pelo toque na pele da mamãe que um bebê está a caminho.

Pressentem o parto Quando a mamãe vai ter o bebê, o cheiro para o cão muda drasticamente e ele sente uma espiritualidade nova em vias de nascer. Ele vê que o espírito da mamãe muda para uma felicidade muito grande e os hormônios ficam à flor da pele. Com certeza vai ser difícil separar o cachorro da mulher!

Alterações climáticas E, por fim, toda alteração climática é geralmente pressentida por cães. Sempre durante terremotos, onde ainda não sentimos nada, podemos ver que os cachorros estão muito agitados, pulando e correndo de um lado para o outro. Antes de trovões, os ouvidos dos nossos amiguinhos já começam a prever vibrações muito fortes, por isso é muito comum que antes de tempestades os cães se escondam, mesmo que ainda não haja nada no céu. Essa é outra das previsões que os cachorros podem fazer.

Saiba mais: