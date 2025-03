Lua Minguante em Capricórnio: O Fim Necessário para um Novo Começo

Lua Minguante em Capricórnio: o que podemos aprender com ela?

No dia 22 de março de 2025, às 08h29, atraz uma energia poderosa de finalização e desapego . E não poderia ser em um momento mais significativo! Estamos apenas dois dias após o início do Ano Novo Astrológico , que aconteceu no dia 20 de março às 06h02, quando o Sol ingressou em Áries e deu a largada oficial para um novo ciclo zodiacal. Como se não bastasse essa transição, ainda teremos, no mesmo dia, uma conjunção entre Sol e Vênus às 22h07, potencializando as reflexões sobre valores, relações e autoestima. Mas nem tudo são flores: Mercúrio segue retrógrado em Áries até o dia 7 de abril, o que pode trazer atrasos e revisões, nos lembrando que paciência e planejamento são essenciais para começarmos 2025 do jeito certo. Lua Minguante simboliza fechamento de ciclos, introspecção e limpeza, e quando acontece em Capricórnio, o signo da disciplina, estrutura e responsabilidade, nos convida a refletir sobre o que realmente tem valor e funcionalidade em nossas vidas. Quais são as metas que ainda fazem sentido? Que hábitos precisam ser deixados para trás? O que você precisa encerrar para abrir espaço para um novo caminho? Capricórnio nos ensina que todo sucesso exige planejamento e consistência, mas também nos lembra que saber a hora de desistir de algo é uma grande sabedoria. Nesta fase, é importante cortar o que não está funcionando, sejam projetos, relações ou crenças limitantes . A pergunta-chave é: o que ainda vale o seu esforço?Mais tarde, às 22h07, o Sol ese encontram no céu, criando um momento de clareza – e talvez algumas revisões – sobre nossos valores, desejos e relações. Essa conjunção nos convida a refletir: o que realmente nos faz felizes? Estamos valorizando as coisas certas? O amor-próprio está sendo priorizado ou estamos presos a padrões antigos? Com Vênus retrógrado, essa energia ganha uma camada extra de introspecção. Em vez de buscar respostas prontas, somos levados a reavaliar nossos relacionamentos, nossa autoimagem e até mesmo o que consideramos prazeroso e belo. A conjunção Sol-Vênus é um excelente momento para fortalecer a autoestima, desapegar de dinâmicas tóxicas e reformular a forma como damos e recebemos amor. Se algo não está somando na sua vida, talvez seja hora de deixar ir – mas sem pressa, pois Vênus retrógrado pede paciência nesse processo de reestruturação.Aqui estão algumas sugestões para trabalhar essa energia de fechamento de ciclo e renovação:Por fim, não podemos esquecer que Mercúrio ainda está retrógrado em Áries até o dia 7 de abril. Isso significa que nem tudo irá fluir no ritmo que queremos. Imprevistos podem acontecer, mal-entendidos surgirem e a impaciência pode bater forte. Mas lembre-se: tudo tem seu tempo. Use essa fase para revisar, planejar e aperfeiçoar seus planos antes de agir impulsivamente. A Lua Minguante em Capricórnio nos oferece a chance de um verdadeiro "detox" emocional e estrutural, preparando o terreno para um 2025 mais alinhado com nossos propósitos. A conjunção Sol-Vênus adiciona uma pitada de amor-próprio e refinamento aos nossos valores, enquanto Mercúrio retrógrado nos lembra que paciência e estratégia são fundamentais. Aproveite esse momento para fazer escolhas conscientes, deixar para trás o que não serve mais e abrir espaço para um novo ciclo com leveza e sabedoria. Feliz Ano Novo Astrológico!