Benzedura da água e do sal para purificar ambientes e afastar inveja

Benzendo o sal

“Eu te exorcizo ó criatura da Terra, pelo Deus Vivo†, pelo Deus Sagrado†, pelo Deus Onipotente†, para que te purifiques de todas as influências malignas, em Nome de Adonai, que é o Senhor dos Anjos e dos Homens.” Logo após, estenda a mão direita sobre o sal e ore: “Ó criatura da Terra, adora o teu Criador. Em Nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, criador do Céu e da Terra, e no de Jesus Cristo, Seu Filho, nosso Salvador, eu te consagro† para o serviço de Deus, em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.”

Benzendo a água

“Eu te exorcizo ó criatura da Água, pelo Deus Vivo†, pelo Deus Sagrado†, pelo Deus Onipotente†, para que te purifiques de todas as influências malignas, em Nome de Elohim Tzevaoth, que é o Senhor dos Anjos e dos Homens.” Em seguida, estenda sua mão direita sobre a água e reze: “Ó criatura da Água, adora o teu Criador. Em Nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, criador do Céu e da Terra, e no de Jesus Cristo, Seu Filho, nosso Salvador, eu te consagro† para o serviço de Deus, em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.”

Benzedura da água e do sal – juntando os elementos

“Nós te suplicamos. Ó Deus, Senhor do Céu e da Terra, e de tudo que existe neles, visível e invisível, que Tu possas estender a mão direita de Teu poder sobre estas criaturas dos elementos e santificá-las em Teu Santo Nome. Permite que este Sal ajude a saúde do Corpo e esta Água a saúde da Alma, e que todo poder da adversidade e toda ilusão e artifício do mal sejam banidos no lugar em que ambos forem utilizados, por amor a Jesus Cristo nosso Salvador, Amém.”

Utilizando em locais, pessoas e objetos

“Pelo Nome que está acima de todos os outros nomes, e pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu exorcizo todas as influências e sementes do mal e derramo sobre elas o conjunto da Santa Igreja de Cristo, para que possam ser presas rapidamente com as correntes e arrojadas nas trevas exteriores, e que elas não perturbem os servos de Deus.”

A benzedura da água e do sal pode ser utilizada para limpar e purificar locais, pessoas e objetos. Se você está sentindo uma energia carregada ao seu redor, ou no local em que vive, esta benzedura poderosa pode te ajudar. Ela também é indicada para afastar a inveja. Caso tenha adquirido um bem, como um carro e uma casa, esta benzedura também pode te proteger. Aprenda como fazer a poderosa benzedura da água e do sal. Recomenda-se que esta benzedura seja feita aos domingos. Você vai benzer a água e o sal separadamente e depois os dois juntos.Inicie este ritual benzendo o sal. Aponte o dedo indicador e o dedo médio da mão direita para um bocado de sal grosso depositado em um prato e diga:Depois de benzer o sal, chegou a hora de benzer a água. Coloque a água em um recipiente de sua preferência, aponte o dedo indicador e o dedo médio da mão direita e diga com fé:Depois de benzer a água e o sal separadamente, chegou a hora de juntar e abençoar os dois elementos. Você deve jogar todo o sal na água, dizendo o seguinte:Após abençoar e juntar a água e o sal, você pode depositá-los em um recipiente que facilite sua utilização, como um borrifador. Quando for utilizar esta água benta, faça a seguinte prece:Este artigo foi livremente inspirado nesta publicação e adaptado ao Conteúdo WeMystic.