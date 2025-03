Céu do Dia - Insights Astrológicos

O dia traz um lembrete valioso: não vale a pena desperdiçar energia com quem não retribui seus sentimentos. O equilíbrio é essencial, então não deixe que as pessoas pisem em você, mas também não se feche demais. No quesito saúde, preste atenção no seu corpo. Se algum sintoma tem persistido, não ignore — cuide-se com carinho!

O Céu do Dia foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.