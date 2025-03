Calendário Astrológico Março 2025

Retrogradações conjuntas: Momento de revisão e reavaliação!

É oficialmente Ano Novo no céu

Calendário Astrológico Março de 2025: Mês de paciência e jogo de cintura

04Agora sim: O Ano Novo Astrológico , esse marco no calendário dos astrólogos, começa com a entrada do, que acontece no dia 20 de Março e reinicia o Zodíaco. Para a astrologia , esse costuma ser um tempo de celebração e ritualização dessa passagem. E no, você fica por dentro de tudo e mais um pouco! O clima é de festa, certo? Mas, em 2025, essa vibe bem temperada por alguns dos posicionamentos astrais mais conflituosos que poderíamos ter. Sem dúvidas, Março é o mês mais tenso do primeiro trimestre! Planetas retrógrados, lunações intensas e um clima complicadinho no ar marcam esse momento.Essa série de retrogradações começa no dia 1º com a Vênus, planeta do amor e da beleza, que afeta diretamente nossa relação com o mundo, nossos afetos, autoestima, relacionamentos amorosos , parcerias e até mesmo a relação com as finanças . Resumidamente esse trânsito balança os temas dos valores, afetos e tudo aquilo que consideramos belo e prazeroso. Esse é um convite dos céus para reavaliar os vínculos e a ponderar se há sintonia com o que te faz sentir amado e valorizado. Outra retrogradação importante que acontece em Março é a de Mercúrio , que no dia 15, inicia esse movimento mais lento, marcando o começo de uma fase de revisões importantes. As comunicações podem se tornar complicadas, ríspidas e a impulsividade leva a mal-entendidos e decisões precipitadas. Será preciso cautela redobrada, especialmente nas interações diárias durante todo o mês. Ano Novo Astrológico acontece oficialmente no dia 20 de março, junto à chegada do Equinócio de Outono e à entrada do, simbolizando um recomeço para todo o Zodíaco o que, em tempos de retrogradações, pode indicar decisões impulsivas, términos repentinos e transformações no campo do trabalho. Como equilibrar essa sede de mudança com a reflexão necessária sobre os passos a serem dados? Isso quem responde é a, que encerra o mês com uma explosão de energia, já que carrega consigo todo o poder de um Eclipse Solar . Esse fenômeno amplifica a necessidade de iniciar novos projetos com coragem e determinação, e é um momento poderoso para plantar as sementes do que desejamos manifestar ao longo do ano. Aos poucos, as estratégias vão ficando mais claras, mas por enquanto vale a pena confiar no impulso e na intuição , que são o forte desse astral.Mas, de modo geral, não há como negar que março está repleto de energias poderosas em jogo. O mês pede sabedoria, introspecção e uma dose extra de paciência nas tomadas de decisões, pois tudo está sendo avaliado, medido e pesado sob a ótica detalhista dos planetas em retrogradação. Os astros testam os limites ao mesmo tempo em que também oferecem oportunidades de crescimento pessoal e transformação profunda para aqueles que souberem navegar as turbulências do inconsciente com presença.