Inferno Astral de Áries: 20 de Fevereiro a 20 de Março

Como Lidar com o Inferno Astral ?

Arianos à Flor da Pele

Oscilações de humor: As emoções podem mudar rapidamente, e os arianos podem se sentir em um ciclo constante de altos e baixos.

Decisões impulsivas: Os arianos são motivados a agir, mas críticas ou tentativas de controlar suas decisões podem provocá-los e levá-los a explosões emocionais.

Franqueza exacerbada: A sinceridade aumenta, mesmo que isso possa causar desconforto nas interações sociais.

Planos instáveis: As ideias dos arianos variam muito; um dia eles querem organizar uma grande festa, e no dia seguinte podem decidir que preferem uma fuga tranquila na natureza.

Desejos festivos: A vontade de sair e se divertir pode resultar em ressacas e arrependimentos no dia seguinte, levando a um ciclo de euforia e desânimo.

Otimismo em queda: Embora os arianos sejam geralmente otimistas, durante este período, eles podem se sentir mais pessimistas e desencorajados.

Espírito crítico: O julgamento sobre os outros se torna mais evidente, e os arianos podem ter dificuldade em manter suas opiniões para si.

Dicas para lidar com arianos no inferno astral

1 - Tenha paciência com as oscilações de humor: Arianos podem mudar de humor rapidamente, então manter a calma ajuda a evitar conflitos.

2 - Não leve a sinceridade para o lado pessoal: Arianos tendem a ser mais francos no inferno astral, mas não é intencionalmente para magoar.

3 - Proponha atividades físicas: Exercícios ajudam a canalizar a energia acumulada, melhorando o humor e aliviando a tensão.

4 - Respeite o espaço deles: Dê tempo e espaço para que o ariano processe suas emoções sem pressão.

5 - Foque no lado positivo: Incentive o ariano a olhar para o futuro e se concentrar em novas metas e projetos.

Atenção! O período de inferno astral é uma referência geral, mas varia conforme o dia e o mês do seu nascimento. Por exemplo, os aniversários no início de Áries (21 de março a 19 de abril) experienciam o inferno astral antes dos arianos que fazem aniversário mais tarde. Assim, quem nasceu em 21 de março tem seu inferno astral de 21 de fevereiro a 19 de março, enquanto quem nasceu em 18 de abril enfrenta essa fase de 18 de março a 17 de abril. Entendido?

Os 30 dias que antecedem o aniversário dos arianos são conhecidos como o. Este período pode ser uma verdadeira tempestade emocional, variando de acordo com a data do aniversário do ariano, que vai de aproximadamente 20 de fevereiro até 20 de março . Durante esse tempo, as características naturais de impulsividade e agitação dos arianos se intensificam, fazendo com que estejam mais propensos a explosões emocionais, especialmente em relação aos piscianos, que simbolizam o seu inferno astral.é um período que muitos arianos consideram desafiador. Durante esses 30 dias, as emoções podem ser amplificadas, e o ariano pode se sentir mais ansioso e irritável. É um tempo de reflexão e, ao mesmo tempo, de turbulência interna, onde os arianos podem sentir a necessidade de se reavaliar e repensar suas decisões. Muitas vezes, isso resulta em um comportamento mais explosivo, que pode afetar suas relações pessoais e profissionais. Segundo o astrólogo João Bidu , orepresenta a 12ª e última casa do Zodíaco, que corresponde ao signo de Peixes . Este signo é um dos mais opostos a Áries, simbolizando um desafio significativo. Enquanto os piscianos desfrutam de um momento de tranquilidade e recarga após seus aniversários, os arianos ficam em um estado de agitação intensa. Portanto, se você é de Áries e convive com piscianos, prepare-se para lidar com suas emoções elevadas!No, os arianos tendem a apresentar algumas características marcantes:Durante o inferno astral de Áries, o comportamento impulsivo e explosivo dos arianos pode se intensificar, tornando esse período um verdadeiro desafio para quem convive com eles. Aqui vão algumas dicas para passar por esse período com mais leveza:pode ser um desafio, mas com as ferramentas certas e uma mentalidade positiva, é possível atravessar esse período turbulento com mais tranquilidade. Ao entender suas emoções e reações, você pode transformar essa fase de autoconhecimento em uma oportunidade de crescimento pessoal. Lembre-se de que, ao final do inferno astral, um novo ciclo de celebração e renascimento se inicia com seu aniversário. Esteja preparado para aproveitar essa nova fase!Escolha o signo para saber mais sobre o que significa inferno astral: