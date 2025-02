Temporada de Peixes: Intuição e Sentimentos à Flor da Pele

Temporada de Peixes e a energia dos sentimentos

Familiarize-se com seus sentimentos

Temporada de Peixes - Abra o seu coração e deixe ir

Olhe para além da superfície

Temporada de Peixes - Exercite seu lado romântico

Por mais brilhante e revigorante que a temporada de Aquário possa ser, ela também é um tanto quanto solitária e distante. Pois bem, aqui estamos na, um signo pronto para lhe oferecer a profundidade e a emoção que anda faltando na sua vida.O Sol está em Peixes entre 18 de fevereiro e 20 de março e, enquanto estiver por lá, você pode se sentir guiado pela empatia , pela intuição , por sentimentos que vão além da lógica ou das ambições. Se o período de Aquário ativou a melhor e mais brilhante parte do seu intelecto, a temporada de Peixes ativará uma sabedoria mais silenciosa e sonhadora. Peixes é um signo mutável, marcando o final de uma estação. Dentre todos os signos do zodíaco, os mutáveis são os mais flexíveis e adaptáveis, os mais à vontade com transições e mudanças. E, no caso de Peixes, este é muito mais do que apenas o último signo de uma estação — ele também é o último signo do zodíaco, o culminar da sabedoria e das energias de todos os signos que vieram antes dele.Peixes também é um signo de Água, apresentando uma certa suavidade, um comportamento brando e até mesmo uma maior tendência a chorar — seja de alegria, de tristeza , de raiva...É verdade que, como todos os signos de Água, Peixes é emocionalmente guiado, e sente as coisas profundamente. Isso não significa que você vai passar o mês inteiro chorando, mas a temporada de Peixes é um ótimo momento para se familiarizar com seus sentimentos. Você não precisa fazer nada com eles agora; não tente resolver nada ou superar obstáculos. Tudo o que essa regência realmente pede é que você sinta!A temporada de Peixes nem sempre o momento mais fácil ou gratificante para planejar ou negociar; portanto, não se preocupe caso suas ambições retrocedam um pouco. Talvez essa seja uma boa temporada para ouvir as músicas que mais mexem com seus sentimentos, ou para começar a escrever um diário novamente. Aproveite e diga aos seus amigos e familiares o quanto você realmente se importa com eles. Acredite, por mais melancólico que possa parecer, a temporada de Peixes será um doce presente para o seu coração. Como o décimo segundo signo do zodíaco, Peixes governa todas as coisas que precisamos liberar — apenas para aliviar nossas próprias cargas psíquicas.Você tem guardado rancor ou remoído uma história muito dolorosa? O Sol em Peixes pode ser capaz de iluminar certos lugares em nossas mentes, nos permitindo sair do papel de vítimas. Lembrando que isso não invalida feridas e emoções legítimas. A questão é: você consegue reformular essas experiências por lições da alma e uma fonte de força interior? Procure se envolver com círculos de cura, terapeutas ou até mesmo xamãs — esses especialistas podem te ajudar a ver as coisas através de uma lente mais poderosa. Suas “feridas” podem evoluir para presentes curativos, permitindo que um dia você também possa apoiar alguém que esteja passando por uma luta semelhante.Governado pelo nebuloso Netuno , Peixes é um mestre em ilusões, então não aceite nada superficialmente. Embora a realidade possa ser um tanto quanto confusa, considere isso como uma oportunidade para explorar tudo aquilo que vai além dos seus cinco sentidos. Dê mais credibilidade à sua intuição, experiências espirituais e descobertas feitas ao acaso. Muitas das revelações obtidas por esses meios podem ser extremamente impressionantes. E se algo parecer indiscutivelmente verdadeiro para você, vale a pena considerar. Sempre que houver algum assunto pendente relacionado a dinheiro ou ao seu bem-estar, pode ser uma boa ideia verificar quaisquer suposições. Uma coisa é ser cético (alguém que considera todas as possibilidades com uma sobrancelha levantada), e outra é ser crédulo.Apesar de toda essa intensidade da temporada de Peixes, essa também é uma das épocas mais românticas e glamorosas do ano. Mas aqui vai uma advertência: a energia de Peixes pode ser tão intensa que você às vezes se esquece de voltar com seus pés para o chão. Procure não ser tão inflexível e contrário a esse sentimento, pois estará perdendo o melhor dessa temporada. Os relacionamentos podem se aprofundar ainda mais quando você se atreve a ser vulnerável.