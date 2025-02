A temporada de cada signo: como elas podem afetar a sua vida?

A temporada de cada signo e seus efeitos

Doze signos, doze energias capazes de ditar tendências e comportamentos. Muito além de um mês de aniversário, aabrange uma série de padrões que permitem guiar nossas vidas de forma mais harmônica — sem precisar insistir em forças contrárias que não trarão resultados.Se há uma época do ano em que todos os signos do zodíaco devem esperar, é sua própria estação solar — ou período de um mês em que o Sol está alinhado com determinado signo. Uma estação solar é literalmente seu “lugar ao Sol”. Com essa energia quente e expansiva nos iluminando por dentro, é natural que as pessoas se sintam particularmente confortáveis e capazes quando chega a temporada de seu próprio signo. Mas isso não quer dizer que não somos totalmente isentos quando a estação solar está em outro signo que não o seu. Todos nós sentimos a influência do Sol, onde quer ela esteja na roda do zodíaco. Quando o Sol está em um signo em particular, ele funciona como holofote, lançando seus padrões e influências ao Universo . Em outras palavras, passamos essa temporada imitando alguns traços inerentes a esse signo, não importa se você é de Capricórnio, Escorpião ou qualquer outro diferente desses. Durante a temporada de Câncer, por exemplo, você pode se sentir mais sensível que o normal, ou simplesmente mais conectado aos seus pensamentos mais íntimos. Esse signo de Água é conhecido por seu traço emocional e, enquanto o Sol estiver alinhado a ele, todos nós também poderemos sentir vontade de passar mais tempo na companhia de nossos sentimentos. Por outro lado, a temporada de Câncer é imediatamente seguida por Leão, que impregna em todos nós uma energia apaixonada. Essa pode ser uma revigorante mudança de ritmo para qualquer um que esteja com seus sentimentos mais à flor da pele e, embora o Sol esteja querendo ser mais direto — e talvez mais acolhedor — o período pode ser mais cansativo do que libertador para algumas pessoas. Basicamente, nenhuma estação solar deve ser vista como um desafio ou uma vantagem. Afinal, vivemos 12 delas todos os anos. Procure observar como cada uma dessas temporadas afeta você (e como esses efeitos mudam de tempos em tempos). Independentemente da sua identidade astrológica pessoal, estamos todos sujeitos à totalidade do zodíaco . Esteja você curtindo a sua própria estação solar no momento ou sob o domínio de algum outro signo, sempre há uma razão para saboreá-la — e aproveitar essa energia. Faça um teste. Marque em seu calendário quando a próxima estação vai começar e perceba: você sentirá os efeitos com mais intensidade do que possa imaginar.