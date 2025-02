Orações para o mês de fevereiro – Mês da Sagrada Família

Orações Poderosas para rezar no mês de fevereiro

Oração Poderosa de Benção para o mês de fevereiro

Oração de São Francisco de Assis pela paz

Orações aos Santos de Fevereiro

Oração para viver o mês de fevereiro na paz de Deus

Fevereiro – o mês da Sagrada Família

O mês de fevereiro é umem diversas religiões. Na Igreja Católica celebra-se o mês da Sagrada Família . Em todas as religiões, o segundo mês do ano possui um significado especial e único. Veja orações para o mês de fevereiro: de benção, pela paz e ainda todas as orações aos santos de Fevereiro.Veja abaixo trêspara louvar ao seu Deus durante todo o mês de fevereiro.“Ó Senhor meu Deus, iniciamos mais um mês e por isso te clamo, pois não seria capaz de caminhar sem a tua presença, me amparando, protegendo, guiando, iluminando e abençoando. Neste mês de fevereiro, traga vossa paz prometida, leve para todos os meus amigos, minha família, para os corações do mundo inteiro que estão precisando e principalmente, inunde meu ser com a paz do Espírito Santo! Ó Senhor meu Deus, renovo a intenção de participar dos preciosos frutos de todas as Santas Missas que forem celebradas e as Santas Missas do mundo inteiro. Suplico-vos também que, por meio destas Santas Missas, as almas do Purgatório sejam aliviadas, que os pecadores se convertam, que os agonizantes alcancem a Vossa Misericórdia, que as crianças pagãs em perigo de vida recebam a graça do Santo Batismo e que os jovens conservem intacto o lírio da sua pureza. Ó Senhor meu Deus, entrego em tuas mãos, para que os reclusos, especialmente os jovens, tenham a possibilidade de reconstruir a sua vida com dignidade e que os casais que se separaram encontrem acolhimento e apoio na comunidade cristã. Ó Senhor meu Deus, não há vento que derrube quem está firmado na rocha. Não há tempestade que afunde o barco que Jesus está. Não há mal que vinge em coração cheio de Deus. Não há circunstâncias que atrapalhe os planos de Deus. Se Ele está no controle de Deus tudo muda e se transforma ao nosso favor pois Ele usa até as voltas que o mundo dá para nos abençoar.Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz; Onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver discórdia, que eu leve a união; Onde houver dúvidas, que eu leve a fé; onde houver erros, que eu leve a verdade; Onde houver ofensa, que eu leve o perdão; onde houver desespero, que eu leve a esperança; Onde houver tristeza, que eu leve a alegria; onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar, que ser consolado; Compreender, que ser compreendido; Amar, que ser amado; Pois é dando que se recebe; É perdoando, que se é perdoado; E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Amém!”“Senhor da vida e do tempo, abençoai mais este mês, para que cada dia, cada hora tenha a força da vossa graça. Que eu possa revelar a vossa presença em minha vida onde estiver. Dai-me a sensibilidade de perceber todos os encantos da existência nos detalhes da vossa imensa obra criadora. Ajudai-me a valorizar cada pessoa que encontrar, e ser grato a todas aquelas que acrescentam amor em minha vida. Que minhas atitudes revelem os dons que recebi de vossa bondade. Inspirai-me palavras e ações ditas e feitas com serenidade para que sejam portadoras das melhores decisões. Iluminai minha inteligência e vontade para que eu possa, com a força do vosso Espírito, revelar qual é o vosso plano de amor para minha vida. Amém!”A Igreja Católica determina que o mês de fevereiro é dedicado à Sagrada Família porque após as celebrações do Natal, a igreja entra em estado de veneração. Foi na Sagrada Família que Jesus viveu a sua vida antes de começar a sua vida pública para salvar a humanidade, e esse período foi muito importante para sua vida divina. Ali ele aprendeu as coisas santas, trabalhou com mãos humanas, obedeceu a Seus pais e se preparou para a grande missão. Desta forma, a Igreja venera a Sagrada Família desejando que os casais e os filhos consigam viver segundo os mandamentos de Deus e tenham a paz da família de Jesus. Embora o período da Quaresma seja mutável, boa parte do mês de fevereiro é sempre passado em estado de veneração e nos dá foco para estudar os ministérios de Jesus antes do período da Quaresma.