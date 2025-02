Fases da Lua em Fevereiro de 2025

Lua Minguante de Fevereiro de 2025 em Sagitário

Dicas rápidas

Amor

Dinheiro

Saúde

Com a chegada da Lua Minguante , entramos em uma energia de reflexão e desapego , mas graças a presença de Sagitário, teremos aqui um toque de otimismo e visão de futuro. Durante esse período, é propício para finalizar projetos, revisar metas e liberar o que não serve mais ao seu crescimento. É um momento de limpar o caminho para novas oportunidades que estão por vir. Sagitário , outro signo de fogo, é regido por Júpiter, o planeta da expansão e do conhecimento. Por isso, essa fase lunar favorece a busca por sabedoria e entendimento mais profundo de tudo aquilo que aconteceu na sua vida recentemente. Aproveite esse tempo para refletir sobre suas crenças e filosofias de vida — elas continuam as mesmas? Questione o que precisa ser ajustado para que você possa seguir em frente com mais clareza e propósito. Essa Lua Minguante também incentiva a busca por aventuras e novos horizontes, mesmo que em um nível mais interno. Pode ser um bom momento para planejar futuras viagens ou explorar novas áreas de interesse que ampliem sua visão de mundo. O aprendizado e a expansão mental são altamente favorecidos agora. Agora, atenção! A impulsividade pode ser um problema aqui nessa fase tão pacata, e você talvez caia no erro de prometer mais do que pode cumprir. Sagitário pode ser excessivamente otimista, então procure equilibrar sua sede de liberdade com responsabilidade e realismo.Reflita sobre seus relacionamentos e deixe ir o que não serve mais. Busque novos horizontes emocionais com otimismo. Não é porque deu errado no passado, que vai dar errado de novo. Vira a página, amor!Avalie e ajuste suas finanças, eliminando gastos desnecessários. Planeje estratégias futuras com visão e sabedoria. Cuidado com gastos impulsivos achando que depois você “dá um jeito” de pagar.Encerre hábitos prejudiciais e explore novas formas de se sentir bem. Você não precisa exagerar para se divertir. Nesta fase, foque em atividades que promovam o crescimento espiritual e mental. Atenção à região do baixo ventre, como bexiga, sacro, quadris e lombar, ok?