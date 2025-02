Mensagens dos Anjos para Fevereiro de 2025: conselhos para o amor, dinheiro e saúde

"Câncer, a intuição é uma amiga valiosa. Escute-a, mas não esqueça de pedir uma segunda opinião quando as emoções falarem alto."

Seja mais transparente. Às vezes, as pessoas ao seu redor não conseguem adivinhar seus sentimentos. Um elogio ou uma declaração podem mudar o clima.Foque no que traz conforto e segurança. Este não é o mês para grandes aventuras financeiras, mas para fortalecer a base do que já foi construído.Sua energia emocional pode precisar de um descanso. Passe um tempo de qualidade com quem você ama ou até mesmo sozinho para recarregar as baterias.Salmo 62:1 - "A minha alma espera somente em Deus; dele vem a minha salvação."